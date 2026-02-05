Críticas a la gestión con Bellingham: "Hay quien cree que no debería jugar porque su padre es brusco"

El papel de Jude Bellingham en el Real Madrid y en la selección inglesa no es el que la gente imaginaba hace tan solo unos años. En el conjunto blanco, el centrocampista ha pasado a un segundo plano debido a su bajo rendimiento desde hace ya casi dos años y a que Mbappé ha opacado a todos sus compañeros.

En la selección, sus polémicas con Thomas Tuchel y algunas lesiones han impedido que tenga continuidad y, a día de hoy, ni siquiera está claro que vaya a ser titular indiscutible en el Mundial del próximo verano.

La gestión del seleccionador con el futbolista no gusta a todos en Inglaterra. Así lo ha dejado claro Martin Samuel en un extenso artículo en el prestigioso 'The Times'. "Ya deberíamos saber dónde estamos con Bellingham e Inglaterra. Dónde juega, si juega, y cuál debería ser su rol. Es el centrocampista más destacado del país, fue su jugador más influyente en la carrera hacia la final de la Eurocopa de 2024, y su lugar en el once inicial no debería haber sido tan cuestionado. Pero lo fue", empieza diciendo en su artículo.

Bellingham se duele tras llesionarse en el partido ante el Rayo Vallecano / AP

El periodista va más allá y señala directamente al entrenador: "Más aún, cada vez parece más que Bellingham se ha convertido en un chivo expiatorio, y el trato que recibe por parte del seleccionador inglés es una maniobra de poder. Lo han menospreciado —abierta y directamente—, y cada gesto suyo ha sido cuestionado. Lo han ignorado, excluido, retraído, hasta el punto de que ya no sabemos si tiene un lugar en el equipo".

"Inglaterra juega contra Uruguay el 27 de marzo y contra Japón el 31, lo que significa que Tuchel elige su convocatoria para esos partidos el 20 de marzo. Si Bellingham tarda, digamos, seis semanas en volver —algo habitual dependiendo de la gravedad de la lesión—, apenas habrá jugado cuando se seleccione la convocatoria de Inglaterra. La última vez que ocurrió, Tuchel lo dejó en casa", explica Samuel, evidenciando la posibilidad de que el centrocampista vuelva a quedarse fuera de una convocatoria.

Jude Bellingham, cabizbajo en Da Luz / MIGUEL A. LOPES / EFE

Además, el artículo también es duro con los críticos del jugador en su país natal: "Por supuesto, a los críticos de Bellingham no les importará. Quienes creen que debería quedar fuera por si mira a alguien de forma extraña, o porque no habla con los medios o si su padre es brusco, no verán esto como algo impactante. Tuchel incluso podría creer que tiene un mejor número 10 en Morgan Rogers y un mejor número 6 en Elliot Anderson, y si Bellingham no es más que un suplente, su presencia en el próximo encuentro apenas tendrá relevancia nacional".

Con su actual lesión, la situación de Bellingham podría agravarse. El madridismo ya le ha señalado públicamente con pitos en los últimos partidos que ha disputado en el Santiago Bernabéu, incluso cuando se retiraba con problemas físicos. El inglés podría perder su puesto en el equipo, Álvaro Arbeloa ya dejó claro que para él la meritocracia queda a un lado y que el inglés es uno de sus intocables.

En cualquier caso, los próximos meses serán fundamentales para que el centrocampista relance una carrera que se antojaba histórica y que va perdiendo fuelle. Bellingham solo tiene 22 años, pero a día de hoy está cuestionado tanto en el Madrid como en Inglaterra.