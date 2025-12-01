El palo de Cañizares al Real Madrid: "No se puede jugar así"

El Real Madrid está sumergido en una crisis de resultados y juego que le han hecho ceder el liderato en favor del FC Barcelona. Con tres pinchazos consecutivos en liga, las críticas se han cebado con Xabi Alonso, quien no logra imponer su estilo atractivo y ofensivo en el conjunto blanco, como se apreció en el empate ante el Girona a domicilio. El club capitalino, que solo pudo anotar un tanto y de penalti, apenas inquietó a Gazzaniga en los 90 minutos.

Santi Cañizares, exguardameta del Real Madrid en dos etapas, de 1988 a 1992 y de 1994 a 1998, ha reprochado el partido de los blancos en Montilivi. "El juego en general es muy pobre", criticó el exfutbolista en 'El Partidazo de Cope', quien, además, ha desvelado que el gran problema del equipo recae en la poca movilidad de sus futbolistas de ataque. "No se puede jugar todo el rato al pie. Todo el mundo sabe defender, es lo más fácil que hay en el fútbol, porque solo necesitas ubicarte bien, estar atento y anticipar. Eso no se desactiva simplemente con quererla al pie", reprochó Cañizares.

"La intrascendencia de Valverde no es reconocible"

El campeón de Europa con el club blanco ha aconsejado a Xabi Alonso cambiar el estilo de juego por uno donde los futbolistas busquen más la profundidad. "Hay que moverse mucho más, hay que buscar más el espacio, hay que generar paredes, hay que generar juego al primer toque", apuntó el exportero de 55 años.

Asimismo, Cañizares ha personificado su enfado en el estado de forma de varios futbolistas, entre ellos Fede Valverde, al que ve apagado. "El momento de algunos jugadores es irreconocible. La tristeza e intrascendencia con la que juega Valverde no es reconocible", sentenció el exjugador madrileño sobre el futbolista uruguayo, que todavía no se ha estrenado como goleador esta temporada.