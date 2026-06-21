Cristóbal Soria desvela la discusión que tuvo con José Mourinho: "Venían de perder 5-0 contra el Barça"

José Mourinho está de vuelta. El técnico portugués es la gran apuesta de Florentino Pérez para devolver al Real Madrid a la senda de los títulos, un objetivo que se le ha resistido durante las dos últimas temporadas. Un periodo que ha coincidido con el excelente rendimiento del FC Barcelona, liderado por Hansi Flick.

El entrenador portugués es consciente de que no será una temporada sencilla, pero considera que la plantilla cuenta con talento y los recursos suficientes para competir por todos los grandes objetivos. Además, el club está reforzando el equipo con incorporaciones de primer nivel como Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.

El regreso de Mourinho dará mucho juego a La Liga y, hace unos días, Cristóbal Soria, colaborador de 'El Chiringuito' explicó una anécdota que tuvo con él en el pódcast 'El After de Post United', justo cuando era delegado del Sevilla FC.

El equipo sevillano visitaba el Santiago Bernabéu, en un partido muy caliente, especialmente porque el Real Madrid venía de perder por 5-0 ante el Barça, un encuentro que se disputó el 29 de noviembre de 2010.

En la entrevista, Soria destapó que "en el minuto 15, íbamos 0-0 y empezaron las protestas y la presión al juez de línea", algo que "no era normal". "Era un acoso y derribo constante", señaló.

Cristóbal Soria, en el Santiago Bernabéu / GOOGLE

"Las protestas, los gestos, los aspavientos, levantarse del banquillo… o sea, no era normal. Y hubo un momento que me levanté, me fui al banquillo del Real Madrid y les dije: 'El día del 5-0 no protestaba ninguno, monstruos'", manifestó.

La reacción del entrenador portugués fue inmediata: "Y tal como les dije eso, Mourinho no era un hombre. Era una bestia que venía hacia mí, que lo tuvieron que parar entre tres personas... estaba fuera de sí".

El colaborador de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, quiso dejar claro que en ningún momento los insultó, sino que compartió su punto de vista respecto a algo que no entendía, pues volvió a remarcar que las "protestas eran desorbitadas", además de reconocer que "estaba completamente organizado".

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Aunque, el tertuliano se sinceró diciendo que "ellos querían presionar y querían jugar sus armas, por supuesto. Entonces, esa fue mi opinión al respecto".