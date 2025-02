Cristiano Ronaldo: "El mejor de la historia soy yo"

Cristiano Ronaldo siempre deja titulares. En su entrevista con Edu Aguirre, su gran amigo con el que charló en su programa de 'La Sexta', no fue la excepción. El luso habló de todo, refiriéndose a su trayectoria deportiva, el paso por España con el Real Madrid, y su percepción sobre el debate del mejor jugador de la historia.

Cristiano comenzó hablando de su experiencia en la liga de Arabia Saudí: "Hace dos años estoy y me está gustando mucho. Me gusta vivir aquí, me siento muy bien. Soy una persona de desafíos, cosas diferentes y nuevas. No me intimidan los grandes retos. Yo sabía un poco cómo era la liga, y tomé un rumbo totalmente diferente en mi vida. No fue difícil venir. Solo necesito estar con mi familia y con mis hijos, tener todo lo que una familia puede tener para estar bien".

Aprovechó también para lanzar un 'dardo' a la liga de Lionel Messi en territorio norteamericano: "Cuando tomé la decisión de venir, no pensé que iba a crecer tan rápido ni que tendría ese cambio. Sabía que iba a ser muy top, pero fue en el primer año. Todo fue muy rápido. La gente no sabe, habla demasiado y opina sin saber. Me da mucha pena porque es una realidad completamente diferente, cuando hablan de Arabia Saudí o de Estados Unidos". Aguirre le replicó, preguntándole directamente si la MLS era peor liga, y Ronaldo no reculó: "Obvio".

"NADIE COMO YO"

Sobre la actualidad del Madrid, Ronaldo desveló que hay bromas en casa por la actual figura del club, Kylian Mbappé: "A mi hijo Mateo le gusta mucho Mbappé. Y me pica diciéndome que es mejor que yo. Y le digo 'papá es mejor que Mbappé, tiene muchos más goles'", explicó en tono de broma sobre el delantero galo.

Eso sí, no dudó en destacarle como el mejor del equipo, animando a los hinchas a darle su apoyo: "Cuidarlo, cuiden al chaval, es muy bueno. Madrid tiene que protegerlo. No tengo duda que va a dar muchas que va a dar muchas alegrías a los aficionados del Real Madrid. Le quiero mucho, no solo por la historia que ha tenido. De verdad, le veo como un crack y creo que le dará alegrías al equipo".

También dejó Cristiano espacio para su acostumbrada humildad al declarar. Aguirre le consultó al futbolista del Al Nassr si se consideraba el mejor jugador de la historia, a lo que el luso respondió positivamente: "Yo creo que sí, sinceramente. No he visto a nadie como yo. Soy diferente. Lo noto. Los números no engañan. No tengo que presumirme, o me presumo por algo que es verdad".

Y también se refirió a sus posibles 1.000 goles como profesional: "La gente está pesada con los mil goles. Estoy haciendo buenos goles o goles bonitos y no los valoran, por lo que falta para llegar a los 1.000 goles. No me gusta eso. Las cosas tiene que pasar de una forma natural. 919, 920 goles... no va a cambiar nada. El mejor de la historia soy yo, punto final".

"¿VINICIUS? ME DECEPCIONÓ POR ÉL"

Cercano a la retirada, Cristiano desveló sus planes a futuro una vez abandone la actividad profesional: "¿Ser entrenador? No quiero. Muy difícil lo veo, casi imposible. Me gusta querer hacer cosas que no domino y quiero aprender. He jugado toda la vida y entrené toda la vida. Es más difícil dirigir, no creo que me adapte bien. No lo necesito. Ser dueño de un club tiene más sentido, eso quizá. No lo descarto".

También se refirió el '7' a su heredero de dorsal en el Madrid, Vinicius, destacando que no entendió la decisión del Balón de Oro: "Vinícius debía ganar el Balón de Oro, pero tampoco me sorprende. No hay credibilidad. Vinicius jugó bien, marcó goles. Yo ya pasé por eso. Tiene que haber más credibilidad en los premios, algo más serio. Me decepciona por él, lo merecía rotundamente".

SOBRE SU MARCHA DEL REAL MADRID

"Es mi casa. Mis hijos crecieron ahí, jugué muchos años en el Madrid. Fue donde fui más feliz futbolísticamente. Me alegro que lo sigan recordando. He hecho cosas muy importantes. Cuando dejas un legado, la gente no se olvida. Quería una etapa diferente en mi vida, mi ciclo ahí estaba cerrado. Quería una motivación diferente. No me desgastó, porque fue algo que le dije al presidente y él lo aceptó. En ese momento no se portó tan bien conmigo. Lo hace siempre así. Después yo ya no podía volver atrás, ya le había dado mi palabra a la Juve. Aprecio mucho a Florentino, es una persona seria, ganamos muchas cosas juntos. Algún mensaje nos enviamos de vez en cuando", explicó Cristiano.

Habló también el portugués de sus mejores años compitiendo con Lionel Messi: "Era una gran rivalidad, Madrid-Barcelona, Cristiano-Messi, Piqué-Ramos... se hablaba de todo. Era más Cristiano y Messi, obviamente. Era bonito. Era una rivalidad sana. Mutuamente, él quería jugar todo y marcar, y yo también. Como Ayrton Senna y Prost, motivándose mutuamente".