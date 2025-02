Cristiano Ronaldo y el ‘fuck off’ de Bellingham

Cristiano Ronaldo conoce bien la Liga española. En su etapa madridista criticó en muchas ocasiones los arbitrajes sufridos y que sigue viendo partido tras partido. Él sentía que había una persecución especial contra él, como la hay ahora contra Vinicius. El portugués analizó en una entrevista con Edu Aguirre, de 'El Chiringuito', esa expresión de ‘fuck off’ que supuso la tarjeta roja a Bellingham en El Sadar y lo hizo antes de que se jugase el partido.

“Expresión normal en Inglaterra”

“El árbitro es intocable, pero tienes que ver también lo que ha pasado, las circunstancias del partido… No puede ser, tienes que ser a veces un poco flexible. Por ejemplo, yo jugué muchos años en Inglaterra. ¿Sabes qué dicen muchas veces y es una expresión normal y que el árbitro no le interpreta como que le estás insultando? '¡Fuck off!', y los árbitros nada. Si lo dices aquí, te mandan a la calle”, afirmó el ex delantero madridista.

Cristiano Ronaldo comprueba desde la distancia que todo sigue igual, que pocas cosas han cambiado respecto a los arbitrajes que recibe el Madrid. Incluso ha ido a más desde que se descubrió el ‘caso Negreira’ y de que el club banco decidiera personarse también en la causa como equipo perjudicado. Desde entonces, todo ha ido a peor.

De 4 a 12 partidos

Bellingham se expone a una sanción de cuatro a doce partidos por, según Munuera Montero, decirle ‘fuck you” (“que te jodan”), y según el jugador inglés “fuck off” (“no me jodas”). En castellano una expresión se aleja de la otra. La diferencia es grande porque si se le sanciona según el acta, podría recibir el castigo máximo. Eso dejaría al inglés fuera hasta la antepenúltima jornada liguera, la 36.

Existen dos antecedentes. En el caso de Greenwood, cuando jugaba en el Getafe, le quitaron la roja al considerar que el acta no reflejaba lo que le dijo el jugador, que expresó un "fuck sake" que sería “por amor de Dios”. En el caso de Mumin no hubo perdón por decir "Fuck off man". Le cayeron dos partidos de sanción. En el acta viene claro el “fuck off” (“no me jodas”), aunque el Bellingham lo desmiente: “Es un error del árbitro si revisas el vídeo se ve que no es lo mismo que dice el acta”.