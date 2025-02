Cristiano lanza una petición pública al madridismo por Mbappé

Siempre que Cristiano Ronaldo habla, el madridismo escucha con mucha atención. El portugués, uno de los mejores jugadores del equipo blanco si no el mejor, es una de las voces que más respeto tiene por parte de la afición del Madrid, a pesar de que ya lleva años lejos del club.

El actual jugador del Al Nassr es ahora el protagonista del programa 'Los amigos de Edu', que se emitirá en La Sexta este mismo lunes. El luso ha realizado una extensa entrevista con Edu Aguirre en la cual se sincera sobre un sinfín de temas, algunos de los cuales ya han ido saliendo en pequeños clips.

Entre los que ya hemos podido escuchar, uno muy importante: Kylian Mbappé. El francés llegó al Madrid para ocupar el rol de líder futbolístico, algo que ya hizo Cristiano en su día, por lo que hay pocas personas más adecuadas para aconsejar al ahora delantero madridista.

"Veo al Madrid, porque a mi hijo Mateo le gusta mucho Mbappé", empieza confesándole Cristiano a Edu Aguirre. "(Jugar de delantero) le complica porque él no sabe jugar de delantero centro. No es que no sepa, es que no es su posición. Si yo estuviera en el Madrid, le enseñaba a jugar de '9'. Porque yo no era delantero, me acostumbre a jugar de delantero, pero yo era banda. La gente se olvida porque 'Cristiano', 'goles'... Yo soy delantero, pero no soy el típico delantero. Yo creo que él no debería ser el típico delantero, debería hacerlo a su manera. Si yo fuera él, jugaría más o menos como jugaba Cristiano de delantero", sentencia el portugués.

Una petición al madridismo

Además de aconsejar al francés sobre la posición y el rol que debe ocupar en el campo, otro de los clips de la entrevista también revela un mensaje de Cristiano a todo el madridismo por Mbappé. El luso parece muy consciente de que la figura del francés debe ser muy importante para el equipo blanco durante años.

"Se lo digo a la afición del Madrid: cuidad al chaval, que es muy bueno. El Madrid tiene que ayudarle y protegerle y yo no tengo dudas que él va a dar muchas alegrías al Real Madrid", afirma Cristiano, antes de que Edu Aguirre le recuerde que Mbappé es muy fan suya.

"Le quiero mucho. No solo por la historia que ha tenido de joven de que yo era su ídolo. De verdad le veo un crack y creo que va a dar muchas alegrías al Real Madrid", concluye el delantero portugués.