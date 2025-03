Cristiano emociona al madridismo con su felicitación al club

El Real Madrid cumple este jueves 6 de marzo 123 años de historia y las principales figuras del madridismo no han tardado en felicitar al club. Entre todas las dedicatorias, sin duda una de las más especiales ha sido la de Cristiano Ronaldo, leyenda y máximo goleador de la historia del equipo blanco.

En una publicación en sus redes sociales, el futbolista portugués ha puesto una imagen suya alzando una de las Champions League que ganó con el equipo acompañada del siguiente mensaje: "123 años de Real. ¡Felicidades a toda la familia madridista! ¡Hala Madrid!".

Una felicitación que no ha tardado en recorrer los foros madridistas. El luso es un ídolo para la afición, que no olvida todas las alegrías que le dio durante su etapa en el club, que duró nueve temporadas. Una estancia en la que Cristiano marcó 451 goles en 438 partidos oficiales, ganando por el camino 4 Copas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa.

Al madridismo le encantaría un último baile del portugués en el club, pero no parece algo probable. Su salida del Madrid no fue la mejor, aunque Cristiano se encargó de dejar claro que su relación con Florentino es buena en una entrevista con Edu Aguirre: "Aprecio mucho a Florentino, es una persona seria, que me trató bien y ganamos muchas cosas juntos".