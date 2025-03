Cristiano ya lo dejó claro con la 'BBC': "No necesitamos comiditas, abrazitos y besitos"

En los últimos días, la prensa ha empezado a especular sobre la relación entre Vinícius y Kylian Mbappé. Anton Meana, periodista de la Cadena SER, dejó una frase que ha dado que hablar: “La relación entre Vini y Mbappé no es tan buena como parece.” No es la primera vez que en el fútbol se analiza si dos estrellas se llevan bien fuera del campo como un factor clave para su rendimiento. Pero, ¿realmente es necesario que dos cracks sean amigos para triunfar juntos?

Si hay un caso que desmonta esta teoría, es el de la BBC. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema marcaron una era en el Real Madrid, ganando cuatro Champions en cinco años, pero nunca fueron grandes amigos fuera del campo. Cuando en 2016 le preguntaron a Cristiano sobre su relación con sus compañeros de ataque, su respuesta fue tan directa como reveladora: “No tengo que cenar con Benzema ni invitarle a mi casa. Lo importante está en el campo. No necesito besitos ni abrazos.”

La BBC ganó cuatro Champions Leagues en cinco años / AGENCIAS

La frase del portugués sobre la delantera no fue casualidad. Surgió en un contexto de comparación con la MSN del Barça, formada por Messi, Suárez y Neymar. En aquel momento, la delantera azulgrana no solo brillaba en el campo, sino que también proyectaba una imagen de gran amistad fuera de él. Se les veía juntos en cenas, bromas en entrenamientos y viajes compartidos, lo que alimentaba la narrativa de que su buena relación personal era clave para su éxito.

En cambio, la BBC nunca tuvo esa cercanía. Cristiano, Benzema y Bale no eran amigos fuera del campo, y su relación era mucho más profesional. No se les veía en cenas juntos ni compartiendo momentos en redes sociales. Eso llevó a que algunos cuestionaran si su química era suficiente para competir con la MSN. Ahora, con la llegada de Mbappé al Real Madrid, las comparaciones son inevitables. Si bien la conexión con Vinícius todavía es una incógnita, la experiencia con la BBC deja claro que no es necesario ser amigos para triunfar.