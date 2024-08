Cristiano aprieta para que Zidane entrene al Al Nassr

Cada temporada Zinedine Zidane aparece como un nombre recurrente para ocupar algún banquillo. Durante muchos meses se le relacionó con la selección francesa, pero Didier Deschamps sigue al cargo y Zizou descartando las propuestas que le llegan. Varios clubes tantearon al francés, pero la realidad es que desde que dejó el Madrid no se ha decantado por ninguna propuesta.

La siguiente puede llegar desde el futbol saudí. Concretamente del Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Según Marca, el francés cada vez tiene más peso en las decisiones de la estructura deportiva y estaría apretando para que se haga cargo del equipo. El conjunto saudí, al igual que Cristiano, no han empezado con buen pie la temporada y Zidane es uno de los candidatos a coger el relevo de Luis Castro, el actual entrenador.

La presencia de Fernando Hierro, que forma parte del organigrama deportivo del club árabe como director deportivo, también es clave para que la operación pueda salir adelante. El Al Nassr está en condiciones de hacer una gran propuesta económica pero habrá que ver si Zidane está por la labor de sumarse a una liga como la saudí.

Cristiano Ronaldo, enfadado con sus compañeros tras la remontada del Al-Hilal / Twitter

El futuro de Cristiano

En el Al Nassr se encontraría un Cristiano que está muy a gusto en el conjunto saudí. En declaraciones para 'Now', señaló: "Estoy muy feliz en este club. Me siento también muy bien en este país, me encanta jugar en Arabia Saudí y quiero continuar."

Preguntado por su retirada, Cristiano di algunas pistas de cuando cree que colgará las botas. : "En dos o tres años... Pero, probablemente, me retiraré aquí en Al-Nassr", reconoce.