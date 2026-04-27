¡Crisis total en el Real Madrid! Tensión entre Arbeloa, el vestuario y la junta directiva

Los problemas no dejan de acumularse en el Santiago Bernabéu. Con la Liga prácticamente sentenciada (el FC Barcelona le saca 11 puntos y podría certificar el título antes o durante el Clásico del 10 de mayo) y la Champions League ya en el olvido tras la dolorosa eliminación ante el Bayern de Múnich, el Real Madrid se encamina hacia su segunda temporada consecutiva sin títulos importantes.

Álvaro Arbeloa, durante el partido contra el Bayern que le costó la eliminación al Real Madrid. / RONALD WITTEK / EFE

En el epicentro de las críticas se encuentra el técnico Álvaro Arbeloa. El entrenador que llegó en enero como un soplo de aire fresco para una plantilla agotada física y mentalmente, hoy acumula señales de desgaste interno y creciente desconfianza.

Según un informe de The Athletic, todo cambió tras la eliminación europea. Arbeloa, que prometía un estilo propio, valiente y diferenciado, terminó recurriendo a decisiones similares a las de sus predecesores. Esta percepción ha generado malestar en el vestuario y duras acusaciones por parte de la afición madridista, que le reprocha haber traicionado sus principios iniciales.

Tensión con el vestuario y la directiva

Fuentes cercanas a la cúpula del club admiten que algunas decisiones del técnico han complicado la dinámica interna. The Athletic señala fuertes tensiones con un sector importante de la plantilla, especialmente con el núcleo de jugadores españoles, que se sienten tratados de forma injusta en comparación con el resto del grupo.

Esta desconexión viene de lejos. Aunque veteranos como Vinicius Júnior han salido públicamente en defensa del entrenador, el malestar es evidente entre varios futbolistas nacionales.

Alvaro Arbeloa y Vinicius Junior protestan durante un partido liguero / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ejemplos recientes lo demuestran. Dani Carvajal, capitán y emblema del club, mantuvo un roce con Arbeloa por su escaso protagonismo: fue suplente ante el Betis pese a las palabras de apoyo público del técnico. Dani Ceballos, por su parte, ni siquiera entró en la convocatoria contra su exequipo; se da por hecho que no volverá a jugar esta temporada y ya tiene un pie fuera del club este verano.

Además, las convocatorias y la importancia dada a canteranos como el joven Thiago Pitarch (y otros) en partidos clave, por delante de jugadores con más jerarquía, han molestado a parte de la directiva, que percibe un desequilibrio en el grupo.

El centrocampista del Real Madrid Thiago Pitarch (i) es felicitado por el entrenador Álvaro Arbeloa al ser sustituido, durante el partido de la jornada 29 de LaLiga / Juanjo Martín / EFE

Un futuro incierto

En las altas esferas del club también reina la inquietud. Florentino Pérez y otros directivos cuestionan si Arbeloa está preparado para un cargo de esta magnitud, aunque por el momento optan por la prudencia: cualquier decisión se pospone hasta el final de temporada.

El Real Madrid atraviesa una de sus temporadas más decepcionantes de los últimos años y el futuro de Arbeloa pende de un hilo. El club prefiere esperar al pitido final, pero el viento sopla con fuerza en el Bernabéu y, por ahora, nada indica que vaya a amainar.