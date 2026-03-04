Crisis Mbappé: ¡podría decir adiós a la temporada con el Madrid!

Lío total con Kyllian Mbappé. El Madrid teme ya que podría perderle en lo que resta de temporada, al igual que Rodrygo, ya que el futbolista no estaría demasiado dispuesto ahora a forzar para jugar ya que corre un riesgo tremendo de romperse de gravedad. La 'Cadena Ser' desveló que el parte médico del delantero habla de un esguince en su rodilla izquierda, pero que podría derivar en una rotura del ligamento cruzado posterior si regresa a los terrenos de juego. La lesión sería mucho más importante de lo que se está hablando y hay tensión porque el equipo blanco se juega la temporada en las próximas semanas y parece que deberá hacerlo sin el francés.

La situación de Mbappé ha generado un auténtico conflicto interno ya que se considera que no se ha tratado bien la dolencia del futbolista. También entienden que el futbolista forzó demasiado hasta llegar a una situación de riesgo que nadie deseaba y que podría desembocar en una lesión muy grave que le haría no solo perderse el Mundial sino el inicio de la próxima temporada. Ante el dolor insistente, Mbappé decidió ir a visitarse a Francia con el especialista Bertrand Sonnery-Cotte para que emitiera un juicio sobre su rodilla. Y el consejo es claro: debe parar de forma indefinida para evitar males mayores.

El periodista Antón Meana explicó claramente la situación: "El ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda está a punto de romperse. Digamos que es un esguince, porque así lo indica el informe médico, pero esta lesión es más grave. Quedan 100 días para el Mundial y no le queda ni uno. Necesita todos los días para recuperarse y poder jugar el Mundial".

Meana añadió que "las fechas que menciona el club, es decir, las posibilidades de que Mbappé esté de vuelta a tiempo para el partido de vuelta contra el Manchester City, no son compartidas por su entorno. Esta fecha es totalmente posible, pero su participación conlleva un riesgo que no está dispuesto a asumir en este momento".

Mbappé cree que ya ha forzado demasiado poniendo en riesgo su salud por el Madrid, principalmente en el mes de enero cuando jugó unos minutos en la final de la Supercopa ante el Barça para ayudar a sus compañeros. En estos momentos, el dolor es importante y su rodilla está inestable por lo que jugaría muy mermado y con un altísimo riesgo de rotura, con los problemas que podrían derivarse en su futura carrera deportiva.

El Madrid le ha dejado claro que le necesitan -su ausencia ante el Getafe ya fue clave para la derrota- pero entienden que los médicos y el propio jugador deberán tomar las decisiones en función de la evolución de su lesión. La idea era que Mbappé se perdiera el partido de ida de la Champions ante el Manchester City y jugara en la vuelta en función del resultado. Si la eliminatoria seguía abierta, podría haber forzado, pero ahora es totalmente imprevisible lo que pueda suceder.

En lo que coinciden todos los médicos es que Mbappé no necesita ahora ninguna intervención para solventar su problema de rodilla y solamente debe descansar y trabajar para fortalecer la zona dañada sin realizar ejercicios explosivos. Si realmente Mbappé se pierde prácticamente la temporada, el Madrid tiene pinta de quedarse otro año en blanco, un fracaso más para un proyecto fallido.