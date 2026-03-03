La crisis del Madrid puede ir a peor: el riesgo que corren con Mbappé y Vinicius

La situación del Real Madrid es crítica. La derrota ante el Getafe en el Bernabéu ha encendido todas las alarmas en el club, mientras la afición señala a varios culpables, incluyendo a los jugadores y a Florentino Pérez. Los silbidos se multiplicaron en un encuentro en el que los blancos volvieron a llevarse un duro golpe.

Eliminados de la Copa del Rey y a cuatro puntos del Barça en Liga, la coyuntura ya es dramática de por sí, pero todavía podría ser peor. En la competición nacional, Arbeloa aspira a pelear hasta el final. El problema es que las sensaciones que deja el equipo en cada partido son cada vez peores y que tiene a piezas fundamentales como Militao, Bellingham, Mbappé o Rodrygo fuera de juego. Por si fuera poco, Carreras, Huijsen y Mastantuono tampoco estarán en Vigo para medirse al Celta por sanción.

All in en Champions

Solo una caída sorprendente del Barça en Liga podría cambiar las cosas. Ante este contexto, el Madrid se jugará la temporada en una Champions League en la que el sorteo le ha obligado a pasar por el lado más duro del cuadro, con el Manchester City de Pep Guardiola como primera piedra de toque.

Kylian Mbappe durante el partido contra el Celta / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Caer ante el conjunto inglés podría dejar la temporada del Madrid finiquitada en marzo. Obviamente, los blancos tienen opciones de pasar ante los 'sky blue', pero a día de hoy los de Guardiola parecen ligeramente favoritos por sensaciones y por jugadores disponibles.

El partido de vuelta, que se jugará en Manchester, apunta a ser decisivo. Curiosamente, el Real Madrid corre el riesgo de llegar a ese encuentro sin sus jugadores más importantes. Bellingham, Rodrygo y Militao se perderán el partido por lesión salvo una recuperación milagrosa.

Vinicius, ante el Getafe / EFE

Por su parte, Kylian Mbappé se encuentra recuperándose de sus problemas de rodilla, después de que optara por el tratamiento conservador tras una visita médica a París. En un principio se especuló con que el delantero francés podría llegar al partido de vuelta, pero desde Francia L'Equipe ya desliza que lo tendrá muy complicado. Según el medio francés, el delantero es duda para los partidos que jugará su selección a finales de marzo, después del partido ante el City y en caso de jugar solo podría hacerlo un tiempo muy limitado.

Todas las miradas se centrarán en Vinicius, pero la presencia del brasileño en el partido de vuelta también está en riesgo. Si ve una amarilla en el partido de ida, el extremo del Madrid se perderá el encuentro de vuelta por sanción. Una situación que le obligará a ser muy cauto en el Bernabéu para evitar que los suyos se queden sin estrellas en el partido de vuelta y que la crisis del equipo pueda ser todavía peor.