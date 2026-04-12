La crisis interminable del Real Madrid

El Real Madrid igualó ante el Girona su peor racha de resultados desde 2021, cuando perdió dos (Sheriff y Espanyol, ahora contra el Mallorca y el Bayern) y empató otro (Villarreal, y ahora con el Girona). Lo peor no es eso, es que acumula 16 meses sin ganar un título, 479 días. Un escenario insólito en la etapa de Florentino Pérez como presidente del club.

Estrellas protegidas

El relevo generacional no funciona. Las nuevas estrellas de este Real Madrid compiten entre ellas para facilitar la tarea a sus adversarios. Ni Ancelotti, Xabi o Arbeloa han sido capaces de dar con la versión solvente de un equipo que juega al impulso de jugadores de talla mundial, que salen al campo a salvar su imagen.

Solo Xabi Alonso se atrevió a desafiar los caprichos de alguno de ellos, pero encontró la soledad. El club alentó la rebeldía de Vinícius y Bellingham finiquitando su relación. Ancelotti y Arbeloa son vasos comunicantes de los deseos de sus dirigentes. Solo se atreven a retar a jugadores de segunda fila, y se les llena la boca de elogios hacia los que más camisetas venden.

Una banda

El resultado se traslada al terreno de juego, en el que más que un equipo se ve actuar a una banda, en la que cada estrella toca su instrumento al son que le viene en gana. Se alejan de ser una orquesta para elevar el ruido con jugadas individuales que les facilitan salir en la foto o robarle un titular al compañero.

El último título ganado por el Madrid fue la Intercontinental el18 del 12 de 2024 / EFE

Su triste trayectoria coincide, curiosamente, con la llegada de Mbappé al equipo en el verano del año pasado. Con el francés han ganado dos títulos heredados de la etapa anterior tras ganar la Champions en 2024, la Supercopa de Europa y la Intercontinental. A partir de ahí, el desierto.

Siete títulos perdidos

El equipo blanco suma fracaso tras fracaso en todas las competiciones jugadas desde entonces. Ha perdido una Liga y una Champions y van camino de la segunda en ambas competiciones. Se ha dejado en el camino dos Copa del Rey, dos Supercopas de España y un Mundial de Clubes.

No ha ganado ninguna de las últimas siete competiciones en las que ha participado, y todo apunta a que serán nueve si no remontan el miércoles en Múnich y si el Barcelona no falla en la Liga. Cero de nueve que descubre una crisis interminable de un equipo que dejó de ser equipo hace más de año y medio.