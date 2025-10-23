¡Crisis Endrick-Madrid! Su padre pide su salida y lo ofrece al Palmeiras

Ni un solo minuto. Eso fue lo que jugó Endrick ante la Juventus. Xabi Alonso volvió a dejarle en le banquillo y eligió antes a Gonzalo que al brasileño. El delantero todavía no ha debutado bajo las órdenes de Xabi Alonso, a pesar de que ya estamos prácticamente en noviembre.

La realidad de todo este asunto es que el futuro de Endrick a corto plazo parece cada vez más cerca de una resolución. Su salida del Real Madrid, salvo giro de los acontecimientos en las próximas semanas, se da prácticamente por hecha.

El brasileño ya fue advertido el pasado verano de que, si decidía quedarse en el club, sus oportunidades serían escasas. Pese a todo, el ex de Palmeiras tomó la iniciativa de quedarse en el conjunto blanco, rechazando la opción de salir a préstamo a otro club que sí le diera opciones de jugar.

Remate de Endrick / EFE

En las últimas horas ya se ha hablado de varios equipos interesados en el jugador, que tendrá que tomar una decisión muy importante en su carrera. Conjuntos como el Olympique de Marsella o la Juventus, así como algunos de la Premier League, aparecen como opciones atractivas para que el joven de 19 años pueda seguir desarrollando su fútbol.

Por si había dudas del futuro del jugador, el padre de Endrick, Douglas Sousa, se ha encargado de dejar claro su deseo comentando una publicación de Instagram que hablaba, precisamente, sobre ese tema. "El Palmeiras tendría que hacer una oferta, (presentar) un proyecto", escribió el progenitor del futbolista.

Desde Brasil no han tardado en hacerse eco de lo sucedido, aunque advierten que un regreso al club en el que se formó no sería sencillo. Según UOL Esporte, el comentario del padre del delantero llegó a la directiva del Palmeiras, pero el club sabe que la prioridad del jugador es su continuidad en el fútbol europeo y no iniciará negociaciones. El equipo brasileño estaría totalmente interesado en repatriar al futbolista, pero considera la operación muy complicada.

Endrick tiene difícil tener minutos en el Madrid / EFE

Curiosamente, de marcharse al Palmeiras, Endrick coincidiría en el equipo con Vitor Roque, que ha encontrado en su país natal su mejor versión como futbolista y que ya suma 13 goles en 26 partidos de liga (17 tantos en 46 encuentros entre todas las competiciones). Después de todas las comparaciones que se hicieron entre ambos, sin duda sería una imagen inesperada hace unos años.

No obstante, el futuro de Endrick apunta a estar más cerca de un equipo europeo. Con tiempo todavía para tomar la mejor decisión, lo que sí parece evidente es que el futbolista no puede seguir acumulando minutos en el banquillo en el Real Madrid.