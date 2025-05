La crisis de la CBF ya salpica a Ancelotti

La Confederação Brasileira de Futebol (CBF) es un polvorín que ha explotado y las consecuencias de su deflagración han llegado hasta Carlo Ancelotti, cuando el italiano aún es técnico del Real Madrid y ni siquiera ha tomado posesión oficialmente como nuevo seleccionador brasileño.

El mentor del fichaje de Carletto es Ednaldo Rodrigues, que era presidente de la Confederação hasta que este jueves por la tarde fue destituido del cargo por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (ciudad donde tiene la sede la Confederação) debido a irregularidades administrativas. Esta es la segunda ocasión que ocurre este hecho, la primera fue entre diciembre de 2022 y principios de enero de 2023.

Desde este jueves, la CBF está dirigida por un interventor nombrado por la justicia, el vicepresidente de la entidad, Fernando Sarney, que tiene como una de sus principales funciones convocar nuevas elecciones a la presidencia con la mayor brevedad posible, con el objetivo de pacificar y dar estabilidad institucional al máximo organismo del fútbol brasileño.

Este viernes, el interventor anunció que los comicios se fijaban para el domingo día 25; en ellos pueden votar las 27 federaciones territoriales y los clubes de la Serie A y B del Brasileirão.

Sin embargo, uno de los candidatos, Samir Xaud, de la Federación de Roraima, ha presentado una solicitud para que la Asamblea General que definirá al sucesor de Ednaldo Rodrigues (que cabe recordar que fue reelegido en marzocuando desactivó la candidatura de Ronaldo Nazário), se posponga hasta el lunes 26.

El cambio se propone porque el dirigente considera que si las elecciones tienen lugar el fin de semana podrían interferir negativamente en las respectivas jornadas de la Serie A y B de la liga brasileña.

Como si la situación no fuera suficientemente compleja y kafkiana, esta nueva fecha coincide con la llegada de Carlo Ancelotti a Río de Janeiro y con el día en que se había anunciado que sería presentado como nuevo seleccionador y daría su primera lista de convocados, para los partidos contra Ecuador (en Guayaquil) y Paraguay (en São Paulo) de clasificación para el Mundial, que se jugarán en la fecha FIFA de junio.

Si, al final, el interventor de la CBF acepta esta solicitud de cambio de fecha de las elecciones, la presentación de Carletto tendría que ser obligatoriamente pospuesta.

El lío es tremendo. El interventor, cuando tomó las riendas de la Confederação, anunció que respetaría los términos del acuerdo alcanzado por el destituido Ednaldo Rodrigues y Ancelotti, por los que el aún técnico del Real Madrid firmará por trece meses como seleccionador brasileño, hasta el fin del Mundial 2026, por lo que se embolsará 10 millones de euros netos.

Carletto trasladó a la Confederação que no arrojará la toalla. Asumiría el cargo porque considera que ha firmado por la institución y no por un directivo en particular. Y, el viernes, en una reunión que mantuvo en Madrid con Rodrigo Caetano, coordinador ejecutivo de la Seleção, y su ayudante, el exinternacional Juan, definió la lista de preconvocados para sus primeros dos partidos, que fue enviada a la FIFA, y, de la cual saldrán los nombres de los 23 futbolistas para su estreno.