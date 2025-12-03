Mendieta: "No creo que vayamos a ver el equipo que quiere Xabi Alonso"

La racha negativa de resultados en la que está inmerso el Real Madrid ha puesto en duda el proyecto de Xabi Alonso en el banquillo madridista. El tolosarra, que venía con unas expectativas por las nubes tras una etapa brillante en Alemania, no ha terminado de imponer su estilo de juego presionante en el conjunto blanco en lo que llevamos de curso.

Gaizka Mendieta ha cuestionado que el entrenador de 44 años pueda convencer al vestuario, al menos en las próximas semanas. "No creo que vayamos a ver el equipo que quiere Xabi Alonso. Lo que quiero decir es que, basándonos en lo que vimos en el Leverkusen, él quiere un equipo compacto que presione arriba y defienda junto. Nunca hemos visto algo así en el Real Madrid con ningún entrenador, así que no creo que vayamos a verlo pronto", apuntó el exfutbolista en una entrevista concedida por 'AS'.

Aun así, Mendieta ha protegido al técnico tolosarra y pide que se le deje trabajar en el club blanco. "Puede sonar un poco extraño, pero sigue siendo una etapa de transición para el Real Madrid y para Xabi Alonso. Dicho esto, entendemos y sabemos que eso no existe en el Madrid. Pero es una fase en la que vemos, también con Carlo Ancelotti, que el equipo se rompe", señaló el exjugador de 51 años.

"Lamine Yamal ha jugado más de lo que debería"

El exfutbolista de Valencia o FC Barcelona, entre otros, también ha analizado la situación de Lamine Yamal, que disputó varios encuentros con el club catalán y con la Selección aquejado de una pubalgia. "Que el equipo no estuviera rindiendo al máximo, en términos tácticos y con muchas cosas que no estaban funcionando como la temporada pasada, creo que en cierto modo le obligó a jugar probablemente más de lo que debería. Además, hay muchos factores, como la lesión de Raphinha, que, de alguna manera, han obligado a Lamine a jugar tal vez con alguna molestia en lugar de esperar a recuperarse del todo", indicó Mendieta.

Asimismo, el internacional español confía en el papel de la 'Roja' en el próximo Mundial, del que se conocerán los grupos este viernes. "(España) Es una de las favoritas junto a Francia, Argentina, Brasil e Inglaterra. Queda mucho camino por recorrer para llegar ahí, veamos quién llega. Pero parece que la Selección que ha gestionado Luis de la Fuente es un gran grupo, porque juegue quien juegue, el rendimiento y el nivel están ahí arriba. La calidad, tanto individual como colectiva, como equipo, es impresionante", mencionó el exjugador.

Sin embargo, Mendieta se ha mostrado cauto, pues en un Mundial no siempre ganan los favoritos. "Debemos ser prudentes. No podemos tener expectativas demasiado altas, porque ya hemos visto antes lo que nos ha ocurrido en Mundiales pasados. La razón por la que querrán hacerlo bien es porque siempre queda la sensación de no haber sido los mejores en los últimos Mundiales", sentenció el exfutbolista vizcaíno.