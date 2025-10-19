Crecen las dudas respecto a Mastantuono: "No ha hecho nunca 20 minutos productivos"

Franco Mastantuono comienza a dividir opiniones dentro del entorno madridista. El argentino no ha tardado en convertirse en una pieza importante para Xabi Alonso, que no ha dudado en abrirle las puertas de la titularidad durante sus primeros pasos con el Real Madrid, pero sus últimas actuaciones han despertado todo tipo de críticas.

Contra el Getafe, en un partido en el que el técnico blanco arriesgó al sentar en el banquillo a Vinicius y a Arda Güler, Mastantuono volvió a formar parte de la partida titular. El argentino acompañó a Mbappé y a Rodrygo en la línea ofensiva, pero no consiguió protagonizar ninguna acción destacada a lo largo de los 55 minutos que estuvo sobre el césped.

Su baja efectividad en los regates intentados y algún que otro resbalón inoportuno durante acciones prometedoras de los suyos no tardaron en encender la mecha de las críticas. Las primeras llegaron desde los micrófonos de la Cope, dónde Manolo Lama lanzó al aire que habría que empezar a abrir el melón de Mastantuono y no tardó en ser secundado por sus acompañantes.

Mastantuono, durante el partido entre Getafe y Real Madrid / Manu Fernandez

"Lo veo un empeño inecesario de Xabi, no ha hecho nunca 20 minutos productivos", apuntó Alfredo Relaño, que se sumó a las voces críticas que tildaban al argentino de demasiado previsible. Lama, por su parte, apuntó que "Mastantuono sólo sale para dentro".

El '30' del Real Madrid no mostró síntomas de sentirse cómodo sobre el césped, y esta frustración no tardó en dar paso a un enfado por no poder tirar una falta, ante el cual Militao tuvo que intervenir. Para intentar agitar el avispero, Xabi Alonso optó por sacar del campo al argentino para dar entrada a Vinicius.

Pieza clave en el esquema de Xabi Alonso

Si bien es cierto que Mastantuono no brilló ante el Getafe, no se puede decir que no haya caído de pie en el Real Madrid. Los periodos de adaptación acostumbran a ser difíciles, pero el argentino parece haberlos obviado por completo.

Xabi da instrucciones a Mastantuono / Efe

La primera participación de Mastantuono con la camiseta del Real Madrid tuvo lugar el pasado 19 de agosto, cuando disputó 22 minutos en el partido inaugural frente a Osasuna. Esta primera -y lógica- suplencia dio paso a dos titularidades consecutivas ante Oviedo y Mallorca, a partir de las que empezó a cimentarse la condición de indiscutible del argentino.

Con las únicas excepciones de los partidos ante Osasuna y Atlético, en los que partió desde el banquillo, y Real Sociedad, en el que no disputó un sólo minuto, Mastantuono ha formado parte del once del Real Madrid en el resto de compromisos del conjunto blanco, tanto en liga como en Champions. Esta cantidad de minutos, sin embargo, todavía no se está traduciendo en un gran impacto, y su única contribución de gol se encuentra en el 1-4 contra el Levante del pasado 23 de septiembre.