Crecen las dudas en el madridismo: "Esto es lo que menos me esperaba"

El encuentro ante el Betis en Liga supuso un duro revés para el Real Madrid. El equipo de Carlo Ancelotti empezó muy bien el encuentro y dejó una gran versión en los primeros 20 minutos, pero después regresó a sus peores hábitos, desapareciendo del partido y viendo como el Betis, liderado por Isco, le daba la vuelta al marcador.

Un resultado duro que ha complicado la pelea del equipo por LaLiga y que ha hecho mella en el madridismo. Manolo Sanchís, exjugador del equipo blanco y ahora comentarista, fue muy claro tras el partido en la cadena COPE.

"No quiero ser ventajista porque siempre que se pierde parece que se echa de menos al que no está. Pero sí es cierto que la dinámica en estos últimos partidos había sido buena, independientemente de los resultados. En la Champions también, en liga algo más apurado", empezó diciendo el exfutbolista.

Sanchís quiso hacer hincapié en el paso atrás del Madrid: "Lo que me preocupa es que el partido de hoy me ha recordado al Real Madrid que veíamos hace dos meses. El Real Madrid ha retrocedido y creo que se debe a que han jugado futbolistas que no están en su mejor nivel o salen de lesión. Se ha desdibujado".

Dudas para el derbi de Champions

El que fuera jugador del Madrid dejó muy claro que esto puede suponer un problema de cara a la Champions: "Te aparece una duda para la Champions. Si hoy se hubiera tenido continuidad... Te decía que era un partido importante. Me vuelven las dudas. No sé si veremos al Real Madrid que jugó contra el Manchester City o el de hoy. Se ha roto la línea ascendente en la que casi todo sale bien. Veremos si el madridismo es capaz de sobreponerse. Hay elementos que habían sido importantes en esta racha y hoy no han jugado, uno por decisión del entrenador y otro por lesión".

"El partido contra Osasuna fue un buen partido. La segunda parte contra el Atlético también. Lo que se respiraba era optimismo y hoy la imagen es que te meten una duda y el martes no se puede dudar. Hay que afrontar el partido del martes con la máxima ilusión a pesar del partido de hoy", concluyó Sanchís.