Crece la preocupación por Mbappé

Pendientes de Kylian Mbappé. Así se encuentra ahora mismo tanto el madridismo como los aficionados de la selección francesa. El delantero puso en vilo a todos cuando tuvo que ser sustituido en la segunda parte del encuentro ante el Villarreal por un leve esguince de tobillo.

La situación hizo que se planteara la posibilidad de que el delantero no fuera finalmente con Francia para tratar de recuperarse, pero Didier Deschamps dejó claro en rueda de prensa que no pretendía liberarlo y que no era un problema importante.

"Está con nosotros, tiene una pequeña molestia que no parece grave, de lo contrario no estaría ahora aquí. Siempre hay lesiones antes de la convocatoria y puede haber algunas después también. No tengo más información por el momento. Los jugadores llegan alrededor de las 16:00 horas. Veremos con el cuerpo médico cómo se encuentra, evaluaremos su estado y también su evolución", explicó el lunes ante los medios.

Sin embargo, por el momento la preocupación en torno al estado físico de Mbappé no ha hecho más que aumentar. Este martes, el jugador del Madrid volvió a estar ausente del entrenamiento, algo que ya había ocurrido el día anterior.

El delantero se ejercitó en el gimnasio junto a un preparador físico y junto a Ibrahima Konaté, defensa del Liverpool, que también arrastra una lesión en el cuádriceps. Antes, eso sí, ambos futbolistas estuvieron firmando autógrafos a los aficionados que se acercaron a Clairefontaine.

Francia afronta durante este parón dos partidos de Clasificación para el Mundial. El primero será Azerbaiyán y el segundo ante Islandia. Dos encuentros en los que el combinado de Deschamps debería cumplir los pronósticos y mantener su pleno de victorias en el grupo (hasta el momento lleva dos de dos).

Las miradas se centrarán en Mbappé y en su posible participación en ambos encuentros. Si el futbolista tiene el mínimo signo de dolor en la zona del tobillo, hacerle jugar sería un riesgo muy alto ante una posible lesión. No hay que olvidar que el próximo 26 de octubre el Real Madrid juega el primer Clásico de la temporada ante el Barça. Un partido decisivo y que apunta a ser clave en la Liga.