Courtois se une a Djokovic como accionista del Le Mans FC

Mediante un vídeo en las redes sociales del Le Mans FC, Thibaut Courtois ha anunciado que se ha convertido en accionista minoritario del conjunto francés, que milita en la Ligue 2. Lo hace a través de NXTPLAY, compañía de la que es uno de sus fundadores.

"Hoy, el club da un nuevo paso adelante al incorporar socios estratégicos. Thibaut Courtois, a través de su vehículo de inversión NxtPlay Capital, y NinetyTwo X se suman al accionariado del club", escribe el Le Mans mediante un comunicado en su página web oficial.

"Doble ganador de la Liga de Campeones de la UEFA y guardameta emblemático, Thibaut Courtois aporta una experiencia de altísimo nivel, tanto en el ámbito deportivo como en el mediático", añaden posteriormente.

De este modo, el portero del Real Madrid se suma a otros inversores del club como el tenista Novak Djokovic y los expilotos de Fórmula 1 Felipe Massa y Kevin Magnussen. Por su parte, el presidente del club francés, Thierry Gomez, también valoró positivamente la entrada de los deportistas en el accionariado del club: "Sin alianzas con inversores, nos hundiremos".

Actualmente el Le Mans se encuentra en quinta posición en la Ligue 2, siendo uno de los equipos más en forma del campeonato y peleando por el ascenso. El Troyes, que es el líder de la categoría, está a solo tres puntos de distancia del conjunto que entrena Patrick Videira.

El objetivo del equipo francés es regresar a la Ligue 1, división de la que descendió en 2010, llegando a pisar incluso la quinta división del país.

Courtois no es el único jugador de la primera plantilla del Real Madrid que forma parte de la propiedad de un club. Mbappé es accionista mayoritario en el SM Caen, que milita una categoría por debajo del Le Mans, mientras que Vinicius Jr es dueño del FC Alverca, que juega en la liga portuguesa.