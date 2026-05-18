Courtois se une al CD Extremadura

El CD Extremadura ha confirmado la entrada de NXTPLAY en su accionariado en una operación que coloca en el foco a Thibaut Courtois, uno de los cofundadores de la plataforma de inversión deportiva que da este nuevo paso en el fútbol español.

La compañía, impulsada por el propio Courtois junto a Gonzalo Vila, se incorpora como copropietaria del club extremeño tras casi un año de conversaciones con la entidad. El acuerdo se ha cerrado con el presidente Daniel Tafur, que continuará al frente del proyecto deportivo e institucional, en una etapa que el club define como clave para su crecimiento. Más allá del impacto económico, la operación vuelve a situar a Courtois en el centro de la conversación sobre la nueva generación de inversores vinculados al fútbol. El guardameta del Real Madrid, que en los últimos años ha ampliado su actividad fuera del terreno de juego, refuerza con esta entrada su apuesta por proyectos deportivos con ambición de crecimiento y estructuras en desarrollo.

El movimiento llega además en un momento especialmente simbólico para el CD Extremadura, que acaba de firmar su cuarto ascenso consecutivo y regresa a Primera Federación. Un hito sin precedentes recientes en el fútbol español que ha convertido al club en uno de los proyectos de mayor progresión del panorama nacional. No es la primera incursión de NXTPLAY en el fútbol europeo. La plataforma ya participa en el capital del Le Mans FC, en Francia, donde el club ha logrado recientemente el ascenso a la Ligue 1.

Así lo ha anunciado el club en un comunicado: "Desde el Club Deportivo Extremadura queremos dar la bienvenida a NXTPLAY. La incorporación de un grupo internacional con ambición, visión y pasión por el fútbol supone un paso muy importante para seguir creciendo juntos. Estamos convencidos de que esta alianza nos hará más fuertes para afrontar los grandes retos que vienen y continuar llevando el nombre de Extremadura a lo más alto. Gracias por confiar en nuestro proyecto, nuestra afición y nuestra historia. El futuro empieza hoy".

La llegada de NXTPLAY no se limita a una inversión financiera, sino que abre la puerta a una colaboración más amplia: "Ambas partes ya trabajan conjuntamente en la planificación de la próxima temporada, que se afronta como la más exigente y ambiciosa del proyecto y en la que la afición extremeña podrá seguir soñando con el regreso del club al fútbol profesional y de máximo nivel", explica el club en su comunciado.

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El CD Extremadura afronta esta nueva etapa con la intención de consolidarse en la categoría y seguir construyendo un proyecto estable, mientras la figura de Courtois gana peso también fuera del campo, ahora como uno de los nombres propios detrás de una apuesta que sigue expandiéndose en el fútbol europeo.