Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
México-SudáfricaMundial 2026Dónde ver Mundial 2026Barça próximo partidoCantantes inauguración Mundial 2026Víctor MuñozBernardo SilvaJoan GarciaViniciusNico WilliamsJulián ÁlvarezTopuria vs GaethjeFinal playoff Primera DivisionLeo MessiLamine YamalEtapa 5 Tour Auvergne-Rhône-AlpesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Pogacar TourEduardo PortelaMercado de fichajesBarça Final Four Champions League balonmanoNoticias BarçaCuándo juega EspañaBarça - La Laguna TenerifeHorarios F1 BarcelonaFinal Four balonmanoMadre TopuriaRafa NadalCañizaresBorja IglesiasSeguridad SocialSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

REAL MADRID

Courtois: "Tuvimos nuestros roces con Mourinho, era su manera de provocarme"

El portero belga recuerda la etapa que compartió con su nuevo entrenador en el Chelsea: "Es un entrenador muy directo y yo soy igual"

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, en rueda de prensa

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, en rueda de prensa / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jordi Carné

Jordi Carné

El Real Madrid anunció este jueves la llegada de José Mourinho a su banquillo. El entrenador portugués arrancará "el próximo 13 de julio, el día que dará comienzo la pretemporada" su segunda etapa al frente del conjunto blanco. Ha firmado por tres años, hasta el 30 de junio de 2029.

El primer futbolista merengue en pronunciarse públicamente sobre Mourinho ha sido Thibaut Courtois. El portero belga, que coincidió con el técnico luso en el Chelsea antes de recalar en el Real Madrid, ha asegurado que siempre tuvo "una muy buena relación con él", pero también ha reconocido, entre risas, que "también tuvimos nuestros roces ocasionales".

"Es un entrenador muy directo y yo soy igual. Tuvimos nuestros roces ocasionales. Por ejemplo, me sentó en el banquillo contra el Everton porque había centrado dos balones desde la banda en el partido anterior contra el Aston Villa. Era su manera de provocarme. La semana siguiente, volví a la portería contra el West Ham e hice cinco o seis paradas cruciales", ha recordado en rueda de prensa, desde la concentración de Bélgica para el Mundial.

"El Madrid tendrá que pensar en mi sucesor"

Courtois también ha explicado que para él sería ideal "poder terminar mi carrera en el Madrid" y ha dejado entrever que después del Mundial dejará la selección belga: "No sé si es el momento de hablar de ello, pero hay más posibilidades de que no continúe que de seguir después de la Copa del Mundo.Tengo 34 años y tengo que pensar en mi cuerpo. Quiero jugar a un alto nivel durante muchos años. Creo que ahora es el momento de pasar el relevo a una nueva generación. Están listos".

Noticias relacionadas y más

En la misma línea, Thibaut también ha considerado con naturalidad que el Real Madrid, tarde o temprano, "también tendrá que pensar en un sucesor" suyo. "El club tiene el principio de, a partir de los 30 años, renovar los contratos año tras año, así que estoy bastante tranquilo al respecto. Si sigo rindiendo como hasta ahora, una renovación no será un problema, pero el Real Madrid es un club de primer nivel", ha sentenciado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL