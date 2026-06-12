Courtois: "Tuvimos nuestros roces con Mourinho, era su manera de provocarme"

El Real Madrid anunció este jueves la llegada de José Mourinho a su banquillo. El entrenador portugués arrancará "el próximo 13 de julio, el día que dará comienzo la pretemporada" su segunda etapa al frente del conjunto blanco. Ha firmado por tres años, hasta el 30 de junio de 2029.

El primer futbolista merengue en pronunciarse públicamente sobre Mourinho ha sido Thibaut Courtois. El portero belga, que coincidió con el técnico luso en el Chelsea antes de recalar en el Real Madrid, ha asegurado que siempre tuvo "una muy buena relación con él", pero también ha reconocido, entre risas, que "también tuvimos nuestros roces ocasionales".

"Es un entrenador muy directo y yo soy igual. Tuvimos nuestros roces ocasionales. Por ejemplo, me sentó en el banquillo contra el Everton porque había centrado dos balones desde la banda en el partido anterior contra el Aston Villa. Era su manera de provocarme. La semana siguiente, volví a la portería contra el West Ham e hice cinco o seis paradas cruciales", ha recordado en rueda de prensa, desde la concentración de Bélgica para el Mundial.

"El Madrid tendrá que pensar en mi sucesor"

Courtois también ha explicado que para él sería ideal "poder terminar mi carrera en el Madrid" y ha dejado entrever que después del Mundial dejará la selección belga: "No sé si es el momento de hablar de ello, pero hay más posibilidades de que no continúe que de seguir después de la Copa del Mundo.Tengo 34 años y tengo que pensar en mi cuerpo. Quiero jugar a un alto nivel durante muchos años. Creo que ahora es el momento de pasar el relevo a una nueva generación. Están listos".

En la misma línea, Thibaut también ha considerado con naturalidad que el Real Madrid, tarde o temprano, "también tendrá que pensar en un sucesor" suyo. "El club tiene el principio de, a partir de los 30 años, renovar los contratos año tras año, así que estoy bastante tranquilo al respecto. Si sigo rindiendo como hasta ahora, una renovación no será un problema, pero el Real Madrid es un club de primer nivel", ha sentenciado.