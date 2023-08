Courtois: "Otros tendrán que dar un paso al frente para llenar el vacío de Benzema"

El portero belga afirmó que "quizás Valverde, Vinicius y Rodrygo tengan que marcar más goles" "Queremos redimirnos un poco del año pasado, aunque no creo que tuviéramos una mala temporada"

El portero belga Thibaut Courtois considera que la baja de Karim Benzema debería ser cubierta por otros jugadores de la plantilla. "Tenemos a Vini, Rodrygo y Joselu, que es muy buen delantero para nosotros, un perfil que no teníamos. Creo que todo el equipo debe llenar el vacío de Benzema, y quizás otros jugadores tengan que dar un paso al frente como Valverde el año pasado, que anotó 12, 13 o 14 goles y ahora quizás tenga que marcar 20. Quizás Vinicius y Rodrygo también tengan que marcar más goles, aunque no es necesario ganar todos los partidos 3-0 o 4-0", aseguró el guardameta a la cadena canadiense 'TLN TV'.

Respecto a las expectativas con las que arranca la temporada, Courtois reconoció que "queremos redimirnos un poco del año pasado. No creo que tuviéramos un mal año, nada más empezar ganamos la Supercopa de Europa y empezamos bien en Liga, pero después del Mundial no fuimos capaces de mantener nuestro nivel. Perdimos la Supercopa de España ante el Barcelona y no de la mejor manera, después perdimos muchos partidos de Liga..."

El portero madridista explicó que "la Liga siempre establece el tono durante toda la temporada. La Champions puede ayudarte, pero es diferente".

Por último, Courtois también habló de su futuro en el Real Madrid y aseguró que "en el fútbol tres años es aún mucho tiempo, pero creo que todo el mundo sabe que estoy contento en el Real Madrid y que deseo retirarme aquí. Pero veremos año a año. Trato de cuidarme y si Modric está jugando con 38 años, espero con un poco de suerte estar más años".