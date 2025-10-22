Courtois sostiene y Bellingham empuja al Madrid antes del clásico

El Madrid no es 'rock n' roll' como quisiera Xabi Alonso. Es una machacona pista de techno que logra su propósito a través de la percusión. Suficiente, por su ímpetu físico, para derrocar a equipos como la Juventus, derrotada en el Bernabéu por la mínima tras un partido de resistencia. Más aplausos que goles, velando armas para el clásico con otro triunfo.

No fue hasta el gol que Vinicius se inventó en la segunda parte y que culminó Bellingham cuando Di Gregorio se convirtió en el héroe del partido. Antes, Courtois sostuvo a un equipo al que le remueven las transiciones, el argumento con el que le destrozó el Barça la temporada pasada y que centrará el trabajo de estos días. Fue un partido largo, que terminó con varios hombres agotados, como Asencio, el cortacésped blanco.

Individualidades ante la falta de creación

A pesar de que el resultadismo le acompaña, Xabi Alonso sigue con la palabra "construcción" -y que tan mal sienta en Chamartín- en su cabeza. El vasco es el más consciente de que le falta una pieza que ensamble las líneas. A pesar de las múltiples combinaciones que intenta en cada encuentro, sigue sin encontrar un centro de campo que ilustre su manera de entender el fútbol. Hasta el momento, el mejor argumento que ha logrado inculcar es la presión.

Y no para todos. La Juventus, un equipo en el que Tudor se jugaba el puesto, necesitó apenas saltar la primera línea de ahogo para intimidar a Courtois con dos disparos de McKennie. No quiere el técnico vasco que existan titulares fijos, de ahí la entrada de Brahim. Algo más que un recurso, aunque esté opacado por la propaganda de Mastantuono, que parece haber perdido fuelle.

En las botas del extremo nació la acción más clara de la primera parte para el Real Madrid, quien encontró a Mbappé para forzar una intervención majestuosa de Di Gregorio. El francés, junto a Güler (formó un doble pivote con Tchouaméni como ensayo del clásico), son los grandes recursos madridistas, pero fueron anulados. El galo le rompió la cintura a un rival tres veces para darle el servicio del gol a Militao antes del descanso, pero el brasileño falló. Es el que menos necesita del mundo para anotar.

Bellinhgam celebra su gol ante la Juventus, el primero de la temporada. / SERGIO PÉREZ / EFE

Invención de Vinicius y ovación a Güler

El empate sin goles al descanso era la confirmación de otro partido largo, donde el Madrid esperaba la caída por agotamiento de su rival, que había resistido un serial de córners y cortes en campo propio. Hay jugadores, además, que llegan al clásico sin haberse recuperado del todo de la bofetada del Atlético. Como Carreras, frenado por las dudas que le ocasionaron un contratiempo al Madrid nada más salir de vestuarios.

Le faltaba la Juventus un susto para atemperar el partido y Vlahovic provocó el enésimo milagro de Courtois. Una contra en la que serbio se llevó encima a Militao dejó ver la mejor virtud del belga, quien se hace enorme en las definiciones. Pero el Madrid ha recuperado el don de la providencia. Antes de la hora de juego, Vinicius, que no había aparecido, se inventó una jugada en el área con cuatro rivales encima que se fue al palo. Entonces apareció el viejo Bellingham cazagoles para desencallar el encuentro.

Como en el Mundial de Clubes, Di Gregorio emergió como el héroe del partido en cuanto la Juventus se cayó físicamente. Situación que se produjo a partir del minuto 70, cuando Mbappé y Brahim, que antes se había cargado con una amarilla, buscaron fusilar sin apelación a un portero pluriempleado. El meta hizo que el partido tuviese vida, pero el Bernabéu sentía el partido como ganado desde el 1-0. La ovación que recibió Güler en su cambio estuvo casi a la altura del gol. Saben en territorio blanco que la gran partida contra el Barça pasa por controlar la medular y el turco es el elegido para guiar la batalla.

