Courtois señala el 'caso Araujo' y alerta: "No somos máquinas"

Thibaut Courtois aprovechó el triunfo del Real Madrid en San Mamés (0-3) para lanzar un mensaje contundente sobre el trato que reciben los jugadores, citando de manera directa el caso de Ronald Araujo tras su error en Champions ante el Chelsea. El portero belga, que volvió a la titularidad en LaLiga, lamentó la dinámica de insultos que se vive cada semana en los estadios y el impacto que puede tener en la salud mental de los futbolistas.

"Es difícil. Somos personas, somos humanos. Mira lo que pasa con Araújo. Si ves después del partido contra el Chelsea el abuso que ha tenido en redes, ahí empieza todo. Y luego nos lamentamos de por qué un jugador está un poco mal mentalmente", afirmó Courtois en zona mixta, usando como ejemplo el caso del central del Barça, que pidió al club unos días de pausa tras la oleada de ataques recibidos.

El guardameta también se refirió a los pitos y la tensión que vivió Vinicius en San Mamés, donde volvió a encararse con parte de la grada. Courtois defendió a su compañero y reclamó respeto hacia todos los jugadores, más allá de la rivalidad del momento.

"No somos máquinas, somos personas. Me gustan los piques en los partidos, pero no siempre tiene que haber insultos. Hoy estaba tranquilo Vini", explicó. "Creo que al final hay que tener un poco de respeto porque somos humanos".

Courtois insistió en que el ambiente competitivo no justifica ciertos comportamientos y pidió una reflexión profunda. "Los piques crean ambiente, sí, pero hay límites", recordó.

La actitud de Vinícius

No obstante, el comportamiento del astro brasileño del Madrid volvió a dejar mucho que desear. Tras el tercer gol del Madrid, Vini, que llevaba varios minutos cruzando gestos y miradas con algunos rivales y parte de la grada, aunque sin ningún incidente reseñable, fue a defender un córner, momento en el que comenzó a dirigirse al público con las manos.

Con la izquierda marcó los números del uno al tres para recordar a los aficionados locales el marcador y la derrota de su equipo. Un gesto que no pasó desapercibido en San Mamés ni para las cámaras de DAZN, que lo captaron con total nitidez. San Mamés lo despidió con una sonora pitada y gritos de 'tonto, tonto'.

Hace solo unos días, en Motilivi ante el Girona, el brasileño terminó 'mandando' a la afición local a Segunda. Una escena que se ha repetido muchas veces desde la llegada de Vini a la Liga española.