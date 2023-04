Courtois, el salvavidas blanco

El belga volvió a ser fundamental para el Real Madrid con una parada clave para salvar los muebles ante el Chelsea, al que frenó en los dos partidos Es el portero que más paradas ha hecho en las dos últimas Champions: 88 en 21 partidos, y algunas de ellas milagrosas para los intereses de su equipo

Thibaut Courtois volvió a hacer la parada clave del partido para sujetar a su equipo y evitar que el Chelsea se metiera en una eliminatoria que perdía 2-0 tras la ida jugada en el Santiago Bernabéu. No es la primera vez que el espigado portero belga sale al rescate de su equipo para sujetarlo con sus paradas como hizo ante su exequipo, al que frenó en los dos partidos con nueve paradas de los 29 intentos de los ingleses en superar su resistencia. No fueron capaces de marcarle ningún gol en 180 minutos, un dato que resultó clave para pasar a las semifinales.

“Fue un centro raso, alguien intentó rematar, a mitad me caigo un pelín, el balón le cae a Cucurella e intento hacerme grande, tapar con el cuerpo el palo corto y con los pies el palo largo … Es una parada más de acción y reacción, como otras”, explicaba Courtois al final del partido sin esconder su satisfacción. La acción se produjo en un momento importante del encuentro, con el Chelsea volcado buscando el gol que le diera esperanzas de remontar y con 0-0 en el marcador.

RECIBIÓ PITOS DE STAMFORD BRIDGE

Courtois no fue bien recibido por la afición ‘blue’, que no se olvida de que prefirió irse al Real Madrid antes de seguir con ellos. En los primeros 15 minutos fue pitado cada vez que tocaba el balón, pero no se dejó intimidar y se mantuvo firme bajo los palos de su equipo, al que volvió a transmitir esa seguridad que da con sus paradas. El club madridista pagó 35 millones de euros por su traspaso en la temporada 18/19 y tras competir con Keylor Navas por el puesto, acabó imponiéndose para que el costarricense saliera del equipo para fichar por el PSG.

Esta no está siendo su mejor temporada, marcada por los problemas físicos que le han frenado para mantener la regularidad, pese a que siempre está a un buen nivel. Pero ha vuelto a su sitio para ser clave en la Champions donde sigue destacando en una competición en la que se hace grande. Es el portero que más paradas ha hecho en las dos últimas Liga de Campeones, con 88 intervenciones en 21 partidos disputados, y algunas de ellas milagrosas para los intereses de su equipo. Courtois volvió a ser el salvavidas del Real Madrid que ya espera rival en las semifinales.