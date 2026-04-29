Courtois, refuerzo para el Clásico

Al Real Madrid le quedan cinco partidos de Liga para cerrar otra temporada decepcionante. Uno de ellos lo tiene marcado en rojo, el Clásico del día 10 contra el Barcelona en el Nou Camp. La mayoría de sus estrellas tienen la cabeza en el Mundial, pero antes se centran en ganar el único ‘título’ que les queda, derrotar al campeón en su propio estadio.

Una baja claves

Para ello, los lesionados fijan su vuelta para ese partido con Courtois al frente. El belga es pieza fundamental para un equipo decepcionante en todos los sentidos, salvo las actuaciones del belga, que ha mantenido en pie sus aspiraciones hasta que cayó lesionado. Sin él, el Madrid ha perdido tres partidos, empatado dos y ganado dos de los últimos siete, los que le han dejado fuera de la Champions y sin opciones en la Liga

El belga ha entrado en la recta final de su recuperación y si no hay recaída, se espera que reaparezca ante los de Flick. Courtois se lesionó el 17 de marzo contra el City. Sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, con una previsión de mes y medio de recuperación. Poco a poco se reintegrará a los entrenamientos del equipo para llegar en plena forma al último reto blanco.

Tchouameni y Mbappé

Además de Courtois, Arbeloa recuperará este domingo a Tchouameni en la visita al Espanyol. El francés fue baja de última hora ante el Betis por una sobrecarga en el gemelo, pero se espera que vuelva ante el equipo periquito. El que no llegará es Mbappé por un problema en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Una lesión que intenta superar para llegar al Clásico, aunque los tiempos son muy justos.

Las bajas aseguradas para el partido ante el equipo culé de dentro de dos semanas son las de Militao, Güler y Rodrygo. Los tres han dicho adiós a la temporada. El defensa pasó ayer por el quirófano para solucionar una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. El turco sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que espera dejar atrás para llegar al Mundial. Mientras que Rodrygo dijo adiós a la temporada a principios de marzo por una rotura del ligamento cruzado anterior y rotura del menisco externo.