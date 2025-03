Courtois provoca un terremoto en Bélgica: "Me parece un poco extraño"

Thibaut Courtois anunció el pasado verano su decisión de no volver a representar a Bélgica mientras Domenico Tedesco permaneciera como seleccionador, una situación que, con el adiós del técnico hace poco más de un mes, podría cambiar en la próxima convocatoria belga con Rudi García a los mandos del barco.

El conflicto se originó en junio de 2023, durante un partido clasificatorio para la Eurocopa contra Austria. Con la ausencia del capitán habitual, Kevin De Bruyne, Courtois esperaba asumir el liderazgo del equipo. Sin embargo, Tedesco otorgó el brazalete a Romelu Lukaku, decisión que sorprendió y molestó al guardameta.

Tras el encuentro, Courtois abandonó la concentración antes del siguiente partido contra Estonia, alegando molestias en la rodilla. Tedesco insinuó que la salida de Courtois se debió a su descontento por no ser nombrado capitán, lo que llevó al portero a desmentir públicamente tales afirmaciones, calificándolas de falsas y lamentando la falta de confianza mutua.

A pesar de los intentos de la Federación Belga de Fútbol por mediar y reconciliar a ambas partes, la relación continuó deteriorándose. Courtois acumula 102 partidos con la selección y había sido pieza clave en el tercer lugar obtenido en el Mundial de Rusia 2018, expresó en su comunicado que su falta de confianza en Tedesco impedía un ambiente de trabajo adecuado.

Por ello, decidió apartarse del equipo nacional mientras el entrenador siguiera al mando, enfatizando que su decisión buscaba el bienestar del conjunto y evitar distracciones en la consecución de sus objetivos.

Cambio de escenario

Ahora, con motivo de la próxima lista para los partidos de marzo de la Nations League, el meta del Real Madrid podría hacer su reaparición en el fútbol de selecciones, una decisión que no ha sentado nada bien al portero Koen Casteels, que no regresará con Bélgica si su compatriota regresa al combinado nacional:

"A partir de hoy, no estoy disponible para el equipo nacional. Lo primero, me parece un poco extraño que Courtois pueda decidir por sí mismo si quiere volver. Y me parece extraño que la federación cambie de opinión de esta manera y le ponga la alfombra roja y le reciba con los brazos abiertos, como si nada hubiera cambiado. No se trata tanto de Thibaut, sino sobre todo de la federación de fútbol. No encaja con los estándares y valores que considero apropiados para un equipo u organización deportiva".