¡Courtois, baja de última hora ante Olympiacos!

El Real Madrid ha sufrido una noticia inesperada en el entrenamiento matinal de este miércoles. Según informa el diario 'Marca', Thibaut Courtois no ha podido participar en la sesión de entrenamiento a causa de una gastroenteritis y se ha marchado antes de tiempo de las instalaciones de Valdebebas. El Madrid ha confirmado su baja en un comunicado médico.

"Tras la exploración realizada hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un proceso vírico gastrointestinal. Causa baja para el desplazamiento a Atenas. Pendiente de evolución", dice el comunicado.

Por ahora, no se descarta que pueda desplazarse por su cuenta horas más tarde o el mismo día del partido. De momento, no viaja con el resto de sus compañeros a la capital grriega, donde Xabi Alonso comparecerá ante los medios de comunicación junto a un futbolista.

La más que posible baja de Courtois sería suplida por Lunin. El belga está resultando el salvador del Madrid en los últimos partidos y su ausencia sería un contratiempo realmente importante.

Otro jugador que puede causar baja es Dean Huijsen después de acabar con molestias el partido ante el Elche. Xabi Alonso espera, en cambio, poder recuperar a otros jugadores como Rüdiger, Tchouaméni y Mastantuono.