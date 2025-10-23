Courtois: "No es normal tener que hacer milagros cada año para inscribir jugadores"

Courtois fue el mejor jugador del Real Madrid ante la Juventus de Turín. El guardameta salvó en varias ocasiones a los blancos y dejó su portería a cero en la tercera victoria en Champions League. Tras el encuentro, el belga salió a zona mixta y celebró que el encuentro entre Villarreal y Barça se juegue en España.

"Estoy satisfecho porque no se juegue el partido en Miami. No tenía sentido cómo lo querían hacer, sin transparencia. Los partidos se tienen que jugar en casa y fuera; creo que es así por sentido común. Si en un futuro se quiere hacer, se tiene que votar todos los clubes", afirmó.

Courtois no ve necesario tener que ir a jugar fuera de España. El portero, junto a su compañero Dani Carvajal, han sido los máximos críticos del partido durante todas estas semanas: "Si tú crees que LaLiga es la mejor del mundo, no te hace falta ir a jugar tus partidos. Primero tienes que tener tus estadios llenos, que no siempre es el caso, y mejorar estas cosas".

Para finalizar, el portero no tuvo dudas en volver a atizar a LaLiga por priorizar el encuentro en Miami: "El fair play financiero es bueno, pero muchos equipos están vendiendo sus mejores jugadores para cumplir. No es normal que el 1 de setiembre haya 10 equipos haciendo milagros para inscribir jugadores. Eso es lo que primero se debe cambiar y no ir a jugar fuera; tampoco es lo mejor. Jugamos tantos partidos en pretemporada... para eso están".

"El partido contra la Juve ha sido muy duro"

En su balance del triunfo ante el Juventus, Courtois admitió que deben mejorar de cara al domingo en defensa, pero resaltó el trabajo del equipo para derrotar al Juventus.

"Muy contento con la victoria. Ha sido un partido muy duro y trabajado, con ocasiones en ambas partes del campo. Nos lo hemos llevado con mucho sudor y es una victoria ante un grande. Sumamos 9 de 9 y ahora toca ir a Anfield", dijo en Movistar+.

"Al final ellos son la Juve, no es un equipo pequeño. Defienden once bastante bajo y buscan la contra. No es fácil, hace falta ritmo, mover de un lado a otro con los extremos más abiertos y así hemos hecho más peligro con Vini. Nos han hecho daño y tenemos que estar atentos de cara al domingo", añadió.

Courtois valoró el reencuentro de Jude Bellingham con el gol. "Es lo que me gusta de este tipo de jugadores. Vini hace la acción y él esta pendiente de la segunda jugada porque puede caer el balón donde ha ido él. Ha hecho un gran partido, como todo el equipo. Nos faltó meter el 2-0 para estar más tranquilos pero contentos con la victoria"