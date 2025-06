Courtois, un muro con grietas

Courtois ha sido sinónimo de títulos en el Real Madrid. No se entienden las gestas recientes del club blanco sin las actuaciones del belga, que, esta temporada, pese a actuaciones decisivas, no ha alcanzado la plena regularidad por culpa de distintos problemas físicos. El último, una sacrolitis en la parte baja de la espalda donde conecta la columna vertebral con la pelvis. Una lesión incómoda, pero que no le impedirá estar en el Mundial de Clubes.

Estará en el Mundial de Clubes

De acuerdo con Ángel Villanueva, fisioterapeuta experto en lesiones deportivas, la sacrolitis es una inflamación de la articulación que conecta la columna con la pelvis, clave en un perfil como el de Courtois, que tiene que soportar peso y transmitir fuerza entre el tren inferior y el tronco para sus intervenciones. Esta dolencia se produce por distintos motivos: sobrecargas, desequilibrios musculares o compensaciones tras otra lesión, como la que sufrió Courtois la temporada pasada, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Cuando ya estaba saliendo de aquella lesión, se rompió el menisco interno de la rodilla derecha. Por suerte para el belga, esta temporada para olvidar terminó del mejor modo: con la titularidad en la final de Champions que el Real Madrid le ganó al Borussia Dortmund. Sin embargo, el belga ha ido sufriendo distintas molestias de distinta índole en la presente campaña.

Primero, una muscular; después, dos en los aductores. Y ahora, una sacrolitis que le hará perderse los partidos de clasificación para el Mundial que iba a jugar con Bélgica, selección a la que regresó recientemente tras la salida de Domenico Tedesco. De este modo se recuperará en Madrid, a las órdenes de Xabi Alonso, del dolor en la zona baja de la espalda que le ha obligado a parar justo antes del Mundial de Clubes.

La disconformidad de Lunin

La intensidad del dolor y la respuesta al tratamiento marcarán los plazos definitivos, pero desde el Real Madrid tienen plena confianza en contar con su guardián titular para el Mundial de Clubes. Será una figura decisiva, teniendo en cuenta la metamorfosis que se producirá en la zaga blanca, con la llegada de Huijsen, Alexander-Arnold y es el deseo del Real Madrid -pero no del Benfica- incorporar también a Álvaro Carreras para la cita internacional.

Esta temporada, Courtois ha disputado 46 partidos en todas las competiciones, con 4.200 minutos acumulados y 55 goles encajados, por encima de su media habitual. A pesar de tener intervenciones salvadoras, la falta de consistencia defensiva del Real Madrid ha lastrado su número de porterías a cero: 14. Con todo, fallos como el que cometió en la final de Copa del Rey en el gol de Ferrán que forzó la prórroga y, el posterior título del Barça, demuestran que el belga también se dejó llevar por la vulnerabilidad del conjunto.

Lunin fue el encargado de disputar los partidos del 'torneo del K.O.' hasta la final de La Cartuja, pero el ucraniano volvió a ser relegado a la suplencia, como ocurrió en otros duelos decisivos. Una situación que incomoda al suplente del Real Madrid, quien siempre ha deambulado sobre la difícil línea que indica la puerta de salida del club blanco y que pocos quieren llevar a cabo. Una circunstancia que ha llevado al equipo madridista a jugar su papel en la operación de Joan García, portero del Espanyol que quiere cerrar el Barça.