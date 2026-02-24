Courtois no se calla con Mourinho y Chilavert por sus comentarios sobre Vinicius: “Es lamentable”

El Real Madrid ha querido escoger con cuidado a sus portavoces en tiempos de crisis. Si, tras la denuncia de Vinicius por insultos racistas contra Prestianni, el encargado de comparecer fue Kylian Mbappé, el portavoz en la previa de la vuelta contra el Benfica, después de la sanción provisional al argentino, fue Courtois. El meta blanco fue contundente contra quienes, como José Mourinho, justificaron la situación vivida en el Estádio da Luz por una celebración considerada una provocación por los locales. “Mourinho es Mourinho y, como entrenador, siempre vas a defender a tu club”, dijo en primera instancia.

Es la lógica que, como club, ha defendido el Real Madrid, que ha evitado un posicionamiento frontal contra su exentrenador —quien no podrá dirigir el encuentro en el Bernabéu, aunque sí ha formado parte de la expedición—. Misma situación con Prestianni, a la espera de un indulto de la UEFA, sin margen de tiempo para prosperar. “Me molesta que se utilice el festejo de Vinicius, porque cuando marcan al Real Madrid es el doble o el triple. Ha pasado y hay que pasar página. Ha sucedido y no podemos justificar un presunto acto de racismo por una celebración”, argumentó Courtois.

En su intervención tras el convulso partido, Mourinho llegó a decirle a Vinicius que había estropeado su gran gol por no celebrarlo como “los grandes, como Eusébio o Pelé”. Esto abrió un cisma entre el portugués y su antiguo equipo, al que busca eliminar desde la barrera y con un ambiente previo muy tenso. La denuncia del brasileño ha sido tema mundial, provocando reacciones de todo tipo, algunas denunciables y que traspasaron todos los límites, como la ofensiva de Chilavert, que llegó a cuestionar el testimonio de Mbappé con insultos homófobos.

“Es lamentable también. No se pueden decir cosas así. No caben en el mundo de hoy”, insistió Courtois, cuestionado también por las palabras discriminatorias pronunciadas por Prestianni en ese sentido y que sí fueron captadas por las cámaras del partido. “Parece que lo dijo y es igual de grave. Son insultos homófobos. Como fue gravísimo lo que pasó en la grada de Da Luz. Porque un jugador te puede caer mejor o peor, pero hacer eso es lamentable. Tampoco sé si lo han condenado, si han dicho si van a perseguir a los que hicieron el gesto de monos, pero tanto el racismo como la homofobia son inaceptables. Y sus insultos son igual de fuertes. Si (Prestianni) dijo eso sin taparse, imaginamos lo que pudo decir cuando no lo hizo…”, reflexionó.

Porque en el incidente investigado, el argentino se levantó la camiseta para evitar la lectura labial. “Es difícil, siempre va a ser palabra contra palabra. Pero nosotros estamos al 100% con Vinicius. Lo escuchó, como lo ha escuchado muchas veces, y le creo al 100%. Como se tapó la boca, nunca lo sabremos”, sentenció. Sobre un hipotético reencuentro con Prestianni, Courtois dijo que el vestuario no había tocado ese tema, pero que quedaría pendiente una conversación sobre la posibilidad de retirarle el saludo. Asimismo, consideró que el protocolo antirracista activado por Letexier fue correcto.

“Al final, el problema es que en ese momento es Vinicius quien decide que volvemos a jugar, porque si él dice que no, nos planteamos irnos. Lo que no es normal es que un futbolista vea lo que pasa en la grada. Eso es tarea de un responsable del encuentro y se debe llamar a las autoridades. Debemos dejar de ser tan tontos como sociedad”, recalcó el belga, quien valoró la medida que estudia la FIFA para sancionar a quienes se tapan la boca. Una práctica en la que también incurrió Vinicius cuando discutió con Otamendi.

“Es difícil, porque a veces quieres comentar algo con tu compañero sin que te escuchen, pero si es para acabar con insultos, bienvenido. En muchos deportes los jugadores llevan un micro, o los propios árbitros, y se escucha todo. Si es para acabar con el racismo, para mí no hay ningún problema”, declaró el protagonista del penalti contra Osasuna que fue fundamental para que el Madrid perdiese el liderato.

“Como portero siempre estamos desprotegidos en esas acciones. Con el VAR se detiene la imagen, se ralentiza y, aunque le toco un poco, él mete su pie debajo del mío. Pero no es una zancadilla y se queja de la espinilla. Lo que el árbitro no valora es que la pelota se iba bastante lejos”, se defendió antes de una vuelta de Champions donde su rol, como ya lo fue en Da Luz, será fundamental para que el Real Madrid supere la repesca.