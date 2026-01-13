Courtois y Mbappé evitaron entrar en una guerra por Xabi Alonso

La figura de Florentino Pérez impone una barbaridad en todas las esferas Real Madrid. El presidentes es el único que realmente manda y nadie se atreve a contradecir sus puntos de vista. El cese de Xabi Alonso es una clara muestra.

No todos los futbolistas estaban en contra del técnico tolosarra. El vestuario estaba dividido y los más partidarios a Xabi Alonso no se atrevieron a defender ante su presidente la figura del entrenador.

Antón Meana, periodista de la Cadena SER, explicó que “hubo dos grandes jugadores que han estado en silencio Courtois y Mbappé, han hablado en el campo, pero en el vestuario no han dado la cara”.

Del mismo modo, Meana pone el foco en tres jugadores para señalarles en este proceso que llevó a la destitución: “Xabi Alonso no ha tenido a Valverde, Bellingham y Vinicius”.

La actitud de los capitanes

Dos de ellos, Valverde y Vinicius son capitanes, algo que pone más en relieve que las discrepancias eran de calado. Federico Valverde no soportaba jugar de lateral derecho, como él mismo había admitido, y se tuvo que resignar a jugar en una posición en la que su juego tenía muy poco brillo. Su cañón solo apareció una vez, en la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.

Fede Valverde celebra su único gol esta temporada frente al Atlético de Madrid / AP

Valverde estaba a disgusto con Alonso, aunque en la despedida en las redes le mostrara afecto, mientras que con Vinicius se había reconducido su situación tras el show montado en el clásico con su cambio, aunque nunca existió un 'feeling', ni de lejos, como el que tenía con Carlo Ancelotti.

Bellingham y su declive

Por su parte, Bellingham, igual que ocurría con Federico Valverde, no estaba conforme con su posición en el campo. En la medular ha perdido la llegada que tenía cuando jugaba más avanzado en la media punta y solo ha marcado cinco goles. En partido como ante el Atlético de Madrid en la Liga estuvo desaparecido y Xabi Alonso no supo encontrarle el acomodo para que fuera feliz. Desde que fuera suplente en Almaty ante el Kairat nada volvió a ser lo mismo.

Bellingham está lejos de su mejor nivel en una posición más retrasada / EFE

Xabi Alonso tenía demasiados frentes abiertos y nadie en el vestuario que lo respaldara totalmente. Ni el primer capitán, Dani Carvajal, quien se despidió de él con un escueto "gracias por todo míster".

La soledad del técnico despejó el camino para un Florentino Pérez siempre aliado con sus figuras y que sabía que nadie le tosería si decidía prescindir de sus servicios. Ahora le tocará a Arbeloa ser más complaciente con los cracks para no tener problemas ni en el vestuario ni con la cúpula.