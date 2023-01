Courtois: "Me voy con mal sabor de boca"

El portero belga consideró que su equipo hizo méritos para obtener un mejor resultado ante la Real Sociedad "Hemos tenido muchas ocasiones, ellos alguna, pero en general merecimos ganar", aseveró Thibaut

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, lamentó el "mal sabor de boca" que le dejó el empate sin goles ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, que aleja a su equipo cinco puntos del Barcelona, y afirmó que hicieron "mucho para ganar".

"Me voy con mal sabor de boca, hemos hecho mucho para ganar, hemos tenido muchas ocasiones, ellos alguna, pero en general merecimos ganar. Sabe mal pese a que la Real es un buen equipo que te puede poner en problemas. Hoy ha sido al revés y no ganar nos sabe mal", dijo en Movistar LaLiga.

Courtois dedicó elogios al partido de Remiro, clave para que la Real Sociedad se llevase un punto del Bernabéu. "Suele pasar bastante que los porteros hacen partidazos aquí. Remiro es un gran portero y ha hecho grandes paradas, especialmente el mano a mano que la pica Vini. Le había sacado una abajo y lo buscó picándola. Una pena que no fuese gol", lamentó.

No dejó ninguna crítica a la actuación arbitral Courtois por una jugada en la que Rüdiger pidió penalti por un agarrón. "He escuchado a algún compañero decir que podía ser penalti pero al final es una lotería. A veces un agarrón en el área se pita y otras no, como las manos. No podemos mirar eso, tuvimos suficientes ocasiones para ganar y un penalti dudoso no lo va a cambiar".