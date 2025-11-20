Courtois justifica a Vinicius: "Todos en un partido de alta tensión podemos reaccionar de alguna manera que quizás luego te arrepientas"

En el último Clásico saltaron chispas. El Real Madrid superó al FC Barcelona por la mínima, un 2-1 que le sirvió al conjunto blanco para ampliar distancias con el Barça. Fue un partido en el que hubo de todo, pero que Vinicius, pese a hacer un gran partido, quedó señalado tras su actitud al ser sustituido por Xabi Alonso.

Corría el minuto 72, y Xabi Alonso decidiía dar entrada a Rodrygo, para susitutir a Vinicius JR, lo que provocó que el jugador se fuera visiblemente enfadado y protestando hacia el túnel de vestuarios en lugar de ir al banquillo. Las cámaras captaron el momento de tensión entre el jugador y el entrenador vasco, quien restó importancia a la reacción en la rueda de prensa y señaló que lo hablarían internamente.

La opinión de Courtois

Al terminar el partido, Vinicius también se enfrentó con Lamine Yamal, que le recriminó las palabras que había dicho en la Kings League durante la noche anterior. Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, se pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE este miércoles para comentar la actualidad del equipo blanco y despejar varias polémicas recientes.

Entre los temas destacados, el belga habló del Clásico y de la actitud de Vinicius. “Está cerrado, aceptado, ha pedido perdón y ya está. Hemos seguido adelante. Todos somos humanos y en un partido de alta tensión podemos reaccionar de alguna manera que luego quizás nos arrepintamos”, aseguró.

Vinicius se queja al ser sustituido durante El Clásico. / Reuters/Susana Vera

Vinicius pidió perdón en el vestuario

El portero destacó que Vinicius pidió disculpas tanto al equipo como al cuerpo técnico, dejando claro que la polémica no afecta la dinámica del vestuario. Courtois enfatizó la importancia de la comunicación y la unidad interna: “Al final ha pedido perdón a todo el equipo, a todo el cuerpo técnico y ahí queda cerrado para todo el equipo”, zanjó.

Courtois también repasó el momento del Real Madrid en la temporada, afirmando que, pese a las derrotas recientes, el equipo sigue líder en LaLiga y se mantiene dentro del top-8 en la Champions League. Señaló que la clave para superar los tropiezos es trabajo, concentración y confianza en el grupo.