Sin Courtois no hay paraíso para el Madrid

La ausencia de Thibaut Courtois en Múnich no solo se notó, también se sintió. Desde el primer minuto, el madridismo tuvo la sensación de que faltaba algo más que un portero. Parecía que por primera vez se acordarían más que nunca de su presencia cuando en el minuto 6 llegaba ese extraño gol de Pavlovic en plena ralla de gol. Faltaba esa figura que convierte lo extraordinario en rutina, que achica la portería al máximo y que desmorona a los atacantes rivales hasta llegar a parecer que tienen miles de defectos.

Pavlovic celebra su gol contra el Real Madrid / Ronald Wittek

En este Real Madrid, la portería no es un puesto más cuando está ocupada por el belga. El mejor del mundo en su posición por una diferencia colosal. Es un factor diferencial. Un elemento que altera partidos, eliminatorias y, en muchos casos, ha terminado siendo el protagonista de historias enteras.

IGUAL DE DIFERENCIAL CUANDO DESAPARECE

Con Andriy Lunin bajo palos, el equipo no pierde nivel de forma drástica, pero sí pierde esa sensación de invulnerabilidad. Porque la comparación, inevitablemente, es injusta. Courtois no es un portero más; es un guardameta que ha acostumbrado al madridismo a lo anormal: parar lo imparable. Aunque eso no le haga culpable al Madrid, siempre ha tenido un hándicap a favor estos años con el resto de los equipos, y es que muchos goles cantados que entraría dentro de lo razonable que cualquier otro portero los encaje.

En el primer gol, Lunin aparece en la foto. Un remate en la misma línea de gol tras un córner —por elaborada que sea la estrategia— es difícil de justificar en la élite. Es precisamente en ese tipo de acciones donde el recuerdo del belga se hace más presente. En el imaginario colectivo blanco, ese balón simplemente no entra con Courtois.

Luis Diaz en el encuentro contra el Real Madrid / Europa Press

Y no solo ese. El tanto de Luis Díaz también abre debate. No es una certeza, pero sí una sospecha razonable: con Courtois, quizá el desenlace habría sido distinto.

UN IMPACTO QUE TRASCIENDE LO MEDIBLE

Courtois no solo detiene balones; condiciona partidos. Su capacidad para crecerse ante las ocasiones más claras genera un efecto psicológico demoledor en los atacantes rivales. Cada parada imposible no solo suma en el marcador, sino que resta confianza al adversario. Es ahí donde reside su valor más profundo: en lo intangible. En esa seguridad que transmite a toda la línea defensiva y cómo camufla los descuidos de la defensa. Por eso, su ausencia en Múnich no fue una baja más. Fue la pérdida del jugador con mayor impacto diferencial del equipo, incluso por delante de los grandes talentos ofensivos.

El momento de la parada de Courtois a Messi tras lanzar el penalti / SPORT.es

LUNIN, UN SUPLENTE DE GARANTÍAS

Y, sin embargo, sería injusto centrar el análisis únicamente en la comparación. Porque Lunin es, en sí mismo, un gran portero. Esta vez le tocó rendir en los momentos más decisivos y no estuvo acertado. Un guardameta que ya sabe lo que es ganar una Champions, que despertó el interés de varios grandes de Europa y que, aun así, decidió quedarse. No es una decisión menor. Para muchos, vestir la camiseta del Real Madrid es un privilegio que está por encima de cualquier titularidad en otro lugar. Y en ese sentido, el club también le debe un reconocimiento. Cumple, compite y responde cuando se le necesita. Pero no es Courtois. Y esa diferencia, en noches grandes, pesa.

Lunin defenderá la portería del Madrid en el derbi / María Jiménez/Real Madrid

La pregunta quedará flotando seguramente muchos años en las cabezas del madridismo: ¿qué habría pasado con Courtois en el campo? Es un ejercicio imposible, pero a la vez inevitable darle vuetas. Porque si algo ha quedado demostrado en los últimos años es que su presencia cambia el destino de los partidos. Y cuando alguien te acostumbra a lo imposible, cualquier realidad se queda corta.