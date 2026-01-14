Courtois se harta de los cánticos racistas contra Vinicius: "Esto es bochornoso"

La previa del duelo copero entre Albacete y Real Madrid quedó empañada por un nuevo episodio de insultos racistas dirigidos a Vinicius Jr. En las horas previas al partido, algunos aficionados fueron captados entonando cánticos ofensivos, entre ellos el insulto “eres un m***”, según se aprecia en un vídeo que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Thibaut Courtois, que hoy no está convocado, compartió el vídeo en su Instagram, como muestra de denuncia y apoyo a su compañero. "Basta ya de racismo, esto es bochornoso", comentaba. El gesto del guardameta hacia su compañero Vinicius vuelve a poner encima de la mesa un asunto que parecía cerrado, ante la necesidad de establecer medidas más contundentes para erradicar este tipo de comportamientos.

El duelo copero, empañado

Vinicius ha sufrido en los últimos años varios episodios racistas, en los diferentes estadios que ha pisado. Además, el jugador brasileño se ha convertido en una de las voces más visibles contra esta lacra, reclamando sanciones ejemplares y una respuesta firme por parte de las instituciones.

Pese a lo ocurrido, esta vez en la previa del partido, el fútbol toma, o quiere tomar, hoy el protagonismo. Este miércoles 14 de enero, a las 21:00 horas, se disputa el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey entre Albacete y Real Madrid en el estadio Carlos Belmonte, un escenario que vivirá una de las noches más importantes de la temporada para el conjunto manchego.

En lo deportivo, el Real Madrid afronta el partido con algunas novedades y con el debut de Arbeloa como nuevo técnico. Thibaut Courtois no ha sido convocado, por lo que el encargado de defender la portería blanca será Andriy Lunin, que vuelve a tener una oportunidad en una competición que suele servir de escaparate para los menos habituales.

Reacciones inmediatas, sin pronunciación de los clubes

El Albacete, por su parte, espera que el foco vuelva al terreno de juego y confía en el apoyo de su afición para competir de tú a tú frente a uno de los grandes favoritos al título. Desde el club se insiste en que el comportamiento de una minoría no representa a la grada ni a la ciudad.

Mientras tanto, el vídeo difundido en redes ha provocado que muchos aficionados alcen la voz contra el racismo. El balón rodará esta noche en el Carlos Belmonte, pero el episodio vuelve a recordar que el fútbol sigue teniendo una asignatura pendiente fuera del césped.