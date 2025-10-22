Tchouameni tiene ganas de Clásico: "Tenemos que demostrarlo contra el Barcelona

El francés Aurelien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, aseguró que su equipo está “en un buen momento” tras vencer este miércoles a la Juventus de Turín (1-0) y que ahora les toca “demostrarlo contra el Barcelona” en el clásico del domingo.

“Cuando jugamos contra el Barcelona tenemos que ganar, da igual lo que haya pasado el año pasado; que lo sabemos y tenemos que jugar mejor. Estamos en un buen momento y tenemos que demostrarlo contra el Barcelona”, dijo en Movistar+.

Un Tchoauméni que destacó el partido del Real Madrid para vencer a la Juventus.

“Hemos jugado contra un buen equipo. Defienden mucho y bien. Para nosotros no es tan fácil, pero hemos jugado un buen partido. Tenemos la confianza de que vamos a marcar goles. Portería a cero y un gran partido de nuestro portero”, analizó.

“Hemos empezado la fase de grupos de la mejor manera posible, con nueve puntos de nueve posibles. Ahora hay que seguir trabajando para mejorar y seguir ganando”, amplió.

Además, habló de cómo se siente en un centro del campo en el que ha ido cambiando de compañero.

“Cada jugador sabe lo que tiene que hacer en el campo. Si juego con Arda y Jude sé que tengo que quedarme más en la posición; con Camavinga podemos rotar un poco… Tenemos una gran plantilla con jugadores muy importantes en el medio”, comentó.

Courtois tiene ganas de derbi

Thibaut Courtois celebró con una gran actuación su partido 300 con el Real Madrid, decisivo en el triunfo ante el Juventus (1-0), tras el que ya enfocó al clásico del fútbol español del domingo en el Santiago Bernabéu, que aseguró "va a ser un partidazo".

"Los dos equipos llegamos bien y va a ser un gran partido. Después de haber perdido el año pasado varios partidos contra ellos, este año podemos ganar para poder abrir hueco. Va a ser un partidazo. Esperamos una victoria, siempre con respeto hacia ellos", dijo enfocando al Barcelona.

En su balance del triunfo ante el Juventus, Courtois admitió que deben mejorar de cara al domingo en defensa, pero resaltó el trabajo del equipo para derrotar al Juventus.

"Muy contento con la victoria. Ha sido un partido muy duro y trabajado, con ocasiones en ambas partes del campo. Nos lo hemos llevado con mucho sudor y es una victoria ante un grande. Sumamos 9 de 9 y ahora toca ir a Anfield", dijo en Movistar+.

"Al final ellos son la Juve, no es un equipo pequeño. Defienden once bastante bajo y buscan la contra. No es fácil, hace falta ritmo, mover de un lado a otro con los extremos más abiertos y así hemos hecho más peligro con Vini. Nos han hecho daño y tenemos que estar atentos de cara al domingo", añadió.

Courtois valoró el reencuentro de Jude Bellingham con el gol. "Es lo que me gusta de este tipo de jugadores. Vini hace la acción y él esta pendiente de la segunda jugada porque puede caer el balón donde ha ido él. Ha hecho un gran partido, como todo el equipo. Nos faltó meter el 2-0 para estar más tranquilos pero contentos con la victoria".