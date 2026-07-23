La otra cara de Courtois: el futbolista multipropietario

Thibaut Courtois renovó con el Real Madrid sin que la noticia tuviese eco. Así lo desveló en el Mundial, donde informó que había prolongado su contrato un año más con el club blanco. Su objetivo es retirarse en el equipo al que llegó en 2018. ¿Cuándo? La decisión será del Real Madrid, pero si por él fuera, serían en "cuatro o cinco años", como confesó en una zona mixta con Alberto Pereiro, de Onda Cero. Lo que está claro es que cuando decida dar el paso ya tendrá armado su futuro.

NXTPLAY, la plataforma de inversión de Courtois

Una de las vías de negocio para el plan del día después es la inversión en clubes de todo el mundo, canalizada a través de NXTPLAY, una plataforma de inversión que cofundó para dar a los deportistas de élite una vía estructurada hacia la propiedad de capital en deporte. Tiene en su portfolio al Le Mans FC francés, el KRC Genk belga donde se formó y al CD Extremadura que acaba de subir a Primera RFEF.

Courtois se una al Extremadura / X

Courtois presentará este proyecto en el décimo aniversario de la fundación de World Football Summit, cita de referencia en la industria futbolística que reunirá a más de 150 ponentes y 2.000 asistentes en La Nave de Madrid durante los días 15 y 16 de septiembre. Lo hará acompañadod e su socio Gonzalo Vila. Otros nombres confirmados son Iñigo Riestra, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol; Michael Williamson, CEO del Wrexham AFC; Maheta Molango, CEO de Professional Footballer’s Association, o Craig Hepburn, antiguo responsable de Estrategia Digital de la UEFA.

WFS Madrid contará con la participación como main partner de JP Morgan, cuyo panel de ejecutivos analizará cómo las valoraciones récord están transformando la propiedad de los clubes, exigiendo soluciones de financiación cada vez más complejas y acelerando la inversión en infraestructura deportiva de última generación y cómo estos cambios consolidan al fútbol como un activo cada vez más invertible.

Una cartera diversificada de inversiones

Es ahí donde cobra sentido el vehículo de transformación que ha escogido Courtois a través de NXTPLAY, iniciativa sobre la que suele compartir sus reflexiones en LinkedIn, donde tiene la categoría de Top Voice. Es decir, una de las voces de referencia de la mayor plataforma laboral del mundo. Hace unos días, en pleno Mundial, el belga compartía la experiencia conectada que viven los equipos en los que ha decidido participar. A priori, ejemplos distantes entre sí, en distancia y categoría, pero con los que ha fijado sinergias.

"Esta semana, el cuerpo técnico del CD Extremadura, uno de nuestros clubes en NXTPLAY, pasó varios días en Genk. Aprendiendo. Observando. Planteando las preguntas que ayudan a mejorar a un club: cómo desarrollan el talento joven, cómo estructuran los entrenamientos y cómo construyen una infraestructura que produce año tras año jugadores para el máximo nivel. Verlo fue algo que no esperaba que me emocionara tanto. Porque aquello con lo que se encontraron es exactamente lo mismo que me encontré yo cuando era niño. El mismo entorno que me formó sirve ahora como referencia, modelo y punto de conexión para otro club de nuestro ecosistema", relataba el portero del Real Madrid.

Al margen de sus participaciones en el Le Mans, el CD Extremadura y el KRC Genk, Courtois ha diversificado sus inversiones en distintos ámbitos. El belga fundó las escuderías TC Racing y TC Esports y es copropietario de Sierra Racing Club, equipo del campeonato de embarcaciones eléctricas E1. Anteriormente entró en DUX Gaming, operación que también lo vinculó con el DUX Internacional de Madrid.

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Además, a través de NXTPLAY ha invertido en Stamp, plataforma tecnológica para las compras internacionales; Relik, dedicada a certificar la autenticidad de objetos deportivos de colección, y la cadena de açaí OAKBERRY. También consta su participación en Artist Amplifier, empresa dedicada al desarrollo de artistas y deportistas; Ledsreact, vinculada a la tecnología aplicada al entrenamiento, y distintos proyectos inmobiliarios en España y Bélgica que muestran la otra cara de uno de los mejores porteros del momento y de la historia.