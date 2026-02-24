Courtois se excusa tras el penalti sobre Budimir: "Es él quién pone el pie por debajo del mío"

El Real Madrid se dejó tres puntos muy importantes en el Sadar. Importantes porque, además de generar muchas dudas, el conjunto blanco perdió el liderato en liga. Le duró solamente una jornada, en una temporada que le está costando digerir. Los de Arbeloa salieron mal ante Osasuna, con un Alessio Lisci que planteó un encuentro muy ofensivo, con el objetivo de ahogar la salida de balón del Real Madrid.

El primer gol, de hecho, llegó tras un pase al espacio hacia Ante Budimir. El delantero croata, se marchó de Courtois y cayó al suelo, tras un pisotón del portero belga, bastante claro. Sin embargo, tras la revisión del VAR y la confirmación final de Quintero González (con minutos de espera y una reanudación del juego) se definió la pena máxima, que Budimir transformó en gol.

Courtois ve 'muy dudosa' la pena máxima

Courtois se quejó muchísimo, durante el partido y ahora en la previa del encuentro de Champions. No entiende la decisión y considera que la decisión perjudicó al equipo. "Yo creo que como portero siempre estamos un poco desprotegidos en esas acciones y las defensas también", dice Courtois. "Hoy en día con el VAR, al final, se frena la imagen, se ralentiza. Obviamente es verdad que yo le toco un poco. Yo creo que al final él viene con la fuerza para frenar el pie y él mete su pie un poco debajo del mío, pero en ningún momento yo creo que yo estoy haciendo una zancadilla, además que él se queja de la espinilla", considera.

El belga cree que fue Budimir quien puso el pie. "El árbitro sí valoró en el campo y el VAR no, es que juega Raúl la pelota y la pelota yo creo que se va bastante lejos, yo creo que no había una acción de gol. El árbitro luego a mí me dice que como yo abandono mi portería, pues es una acción que puede ser gol", apunta el guardameta belga.

Al final, Courtois hizo autocrítica. "Tengo que asumir mi error. Hice una salida en falso y no hago un gesto hacia el jugador de pisarle adrede, porque yo creo que pisamos los dos más o menos al mismo momento el suelo, pero como él viene con la inercia pues se mete un poco por debajo, pero bueno, al final no puedo cambiarlo, hay que aceptarlo y ya está. Yo como portero diría que no es penalti, pero un delantero pues va a decir que sí y no lo podemos cambiar", concluía.

Budimir, de dulce

Ante Budimir, delantero de Osasuna, por su parte, se mostró extrañado por lo que se tardó en señalar la acción del primer tanto de su equipo, en una acción en la que aseguró que "sabía que era penalti" porque llega antes que sus rivales al balón y Thibaut Courtois le pisó.

"Fue un balón en profundidad al que llego antes que todos y Courtois sale y me pisa. No sé por qué el árbitro lo vio de esa manera, yo sabía que era penalti. Me da pena todo lo que está pasando por algo que era obvio. No es la primera vez, de diez penaltis que me han hecho ocho se han tenido que revisar pero yo sabía que era penalti", dijo.

No desaprovechó el lanzamiento de la pena máxima el delantero internacional con Croacia, a ojos del seleccionador Zlatko Dalix que estaba presente en El Sadar, en el primer paso al triunfo de Osasuna ante el Real Madrid.