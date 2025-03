Courtois 'estalla' contra Simeone: "Estoy harto siempre de su victimismo"

Tras la reciente eliminación del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones a manos del Real Madrid en una tanda de penaltis, Thibaut Courtois, exguardameta del Atlético y actual portero del Real Madrid, expresó su descontento con las declaraciones de Diego Simeone. El técnico argentino había cuestionado la decisión arbitral de anular un gol de Julián Álvarez por un doble contacto en el lanzamiento de penalti.

"Estoy harto siempre de ese victimismo, siempre llorar por cosas así. Los árbitros no quieren beneficiar a un equipo ni en España ni en Europa, lo han visto claro y lo han pitado así. Son humanos y con la tecnología lo han visto claro. Si vas ganando 1-0 en el primer minuto y no buscas el segundo ahí está el fallo de su partido", declaró el portero belga sobre el polémico penalti anulado a Julián Álvarez en la tanda de penaltis.

“Los penaltis son una lotería y sentí que Julián había tocado doble en su lanzamiento, se lo dije al árbitro. Es mala suerte de ellos y también la de Correa para mí, que la toco, pero iba muy fuerte para poder sacarla. Hoy no hemos jugado nuestro mejor partido, pero hemos pasado, que es lo importante”, comentó en Movistar+.

“El primer medio minuto no empezamos bien. Ellos con el 1-0 pensé que iba a ser un partido más complicado con ellos yendo más al ataque, pero optaron por defender bien y no dejarnos espacios; y le salió bien porque Oblak no hizo ninguna parada grande y no hicimos un buen partido”, analizó.

Además, Courtois explicó cómo decidió dónde tirarse en cada lanzamiento del Atlético de Madrid.

“Hemos hablado de lo que hemos hecho esta semana también. Y luego también depende del delantero… Sorloth siempre cambia cuando tira. Con Julián teníamos dudas de si iba a repetir al medio, Correa sabíamos que iba a la derecha, con Llorente me acordaba de que en los entrenamientos tiraba a la derecha -fueron compañeros en el Real Madrid-, me tiré bien pero le dio al larguero…”, comentó.