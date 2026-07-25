Courtois enseña su espectacular Porsche GT3 RS y desvela su proyecto: "Me gustaría dedicarme al motor"

Courtois es un gran apasionado del motor. El portero del Real Madrid es propietario de equipo de Fórmula 4 española llamado TC Racing y, una vez se retire, su objetivo es ir escalando categorías hasta llegar lo más lejos posible. El proyecto se gestó en 2023 y recibió la licencia oficial de la Federación Española a finales de ese año.

Más allá de su carrera como portero, el internacional belga pretende crecer de forma progresiva en los próximos años en el mundo del automovilístico. Su objetivo, una vez cuelgue los guantes, es centrarse por completo en esta aventura y escalar categorías hasta llegar lo más lejos posible.

El proyecto con su equipo de TC Racing comenzó a gestarse en 2023. Para dar forma a la estructura, Courtois cuenta con la experiencia del piloto español Roberto Merhi, una figura clave en el desarrollo del equipo, que debutó de manera oficial en la temporada 2024 del Campeonato de España de Fórmula 4.

El increíble coche de Courtois

El guardameta madridista también es un apasionado del simracing y de los simuladores de Fórmula 1. De hecho, uno de sus grandes sueños es unir el mundo virtual con la competición real. "Es un sueño que tengo. Traer un chico que viene del mundo virtual, subirlo en F4 y que haga una carrera", explicó durante una charla con el creador de contenido Plex.

Ambos compartieron una jornada de pilotaje en el Circuito del Jarama al volante de sus respectivos Porsche 911 GT3 RS, una queedada en el que hablaron tanto de coches como de los planes de futuro del portero belga. La pasión por el motor fue el hilo conductor de una conversación que dejó varias anécdotas.

Nada más ver el vehículo de Courtois, Plex se interesó por el llamativo color del deportivo. "Este color no lo vi cuando fui a comprar el mío. ¿Es exclusivo?", preguntó. El belga respondió: "Sí, fui a comprar el mío y me dieron carta libre. Se llamaba 'Paladium'. Fui el primero en elegirlo, pero después me dijeron que había otro que lo compró también". Además, explicó que personalizó el interior del coche: "Le puse asientos personalizados".

Durante una de las vueltas al circuito, Plex bromeó con el privilegio de compartir coche con el guardameta del Real Madrid. "Llevo al mejor portero del mundo en el coche", comentó entre risas, mientras ambos comparaban el rendimiento de sus vehículos. "Tenemos el mismo coche, ¿por qué no lo estoy llevando yo a la misma velocidad?", preguntó el creador de contenido.

Un objetivo entre manos

Fue entonces cuando Courtois volvió a dejar claro que su futuro pasa por el automovilismo. "Cuando deje el fútbol me gustaría hacer algo de motor, con todo el respeto a los pilotos que hacen todo", aseguró, dejando claro que es consciente de la dificultad que supone competir al máximo nivel, pero también de su deseo de seguir ligado a este deporte cuando termine su carrera como futbolista.

Noticias relacionadas

Su experiencia en la simulación también le ha permitido adquirir conocimientos que considera útiles para dirigir un equipo. "Entiendo mucho de líneas y es por eso que quería empezar en un equipo de coches", explicó Courtois, convencido de que la combinación entre su pasión, el trabajo de TC Racing y la experiencia de Roberto Merhi puede convertir su proyecto en una referencia dentro del automovilismo español.