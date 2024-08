Courtois: "Endrick es un poco como Hazard"

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, restó importancia a la derrota por 2-1 del club merengue frente al Barcelona en el clásico disputado en el MetLife de Nueva Jersey dentro de las giras de pretemporadas por Estados Unidos de ambos equipos. "Es pretemporada. Estamos trabajando y obviamente hay cosas que quizá podemos mejorar. Pero al final estamos con los que estamos y ellos también", recordó el belga.

Aunque estaba evidentemente escocido por una nueva derrota en los clásicos norteamericanos de pretemporada -todos han registrado triunfos del Barça- Thibaut insistió una vez más en que "al final es un amistoso que no da mucho más que quizá el prestigio de la pretemporada, de ganar este partido. Creo que tuvimos ocasiones de hacer más. Ellos quizá también y al final el resultado es lo que es. No nos preocupa, hay que seguir trabajando. El martes contra el Chelsea quizá tenemos que dejar un poco mejor imagen de más llegada al gol. Pero todo bien", añadió.

Endrick, como Hazard

Además, Courtois destacó que este año se siente especialmente bien por trabajar en la pretemporada desde el inicio y también compartió elogios para dos jóvenes del equipo como Endrick y Arda Güler, aunque también dejó caer un consejo para el brasileño. "Endrick tiene mucha fuerza, mucha potencia. Y quizás tiene que estar un poco más tranquilo todavía. No digo que esté nervioso, pero es normal que estás jugando con el Madrid en partidos grandes y te pones un poco más nervioso. Pero se nota en los entrenamientos que tiene mucho gol y mucha fuerza", afirmó.

Le preguntaron por el hecho diferencial de Endrick que le puede hacer especial, y Thibaut tiró de comparaciones: “No tiene mucha estatura, pero sí es muy fuerte de piernas. Es un poco como yo conocí a Eden [Hazard] en el Chelsea, que tiene las piernas fuertes. Le puedes dar una patada y va a seguir en pie. Y tiene mucha fuerza en el tiro. En los entrenamientos lo he visto chutar fuerte. Sobre todo yo creo que tiene que estar un poco más tranquilo. No sé si está con un poco con nervios. Cada vez va a ir a mejor”.

Un Güler más maduro

Courtois puso en valor, igualmente, el paso adelante que ha dado el turco Arda Güler respecto a la campaña anterior, una evolución que ya quedó patente durante la Eurocopa. "Y Arda, es otro Arda respecto al año pasado. Después de su lesión de la rodilla, ha trabajado mucho en el gimnasio y se nota que físicamente es otro chico. Tiene mucha llegada, mucho pase. Tenemos muchos jugadores buenos y se van a pelear por los puestos y eso es lo que ayuda al Madrid a ser el Madrid y ganar trofeos", apuntó.

Resignado con el parón por la tormenta

En cuanto al parón obligado en el clásico debido a las condiciones climatológicas, Thibaut Courtois fue contemporizador. "Es más importante la seguridad de todo el mundo antes que seguir jugando al fútbol", consideró.

El guardameta belga reconoció que "no sé si al final han caído muchos rayos o no, pero había mucha lluvia e igualmente no se podría haber jugado. Hay que ser profesional y es un poco lo que hacen los tenistas: también cuando llueve van de dentro para fuera y para ellos es peor todavía porque para nosotros no suele ocurrir", matizó.