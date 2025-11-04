Courtois, crítico: "Tenemos que mejorar"

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, lamentó la derrota en Anfield por 1-0 ante el Liverpool en un partido en el que realizó hasta ocho paradas, destacó que hicieron demasiadas faltas al borde del área y reconoció que tienen que "mejorar".

"Es una pena, intenté sostener al equipo, pero en la segunda parte, sobre todo, hemos hecho demasiadas faltas cerca del área, donde ellos son buenos y así nos metieron el gol", analizó en Movistar +.

"Con balón estuvimos bien, defendimos bien, pero nos faltó en el último tercio, donde nos costó llegar y perdimos muchos balones. Tenemos que mejorar. Al final estamos en uno de los campos más difíciles de 'Chmapions' y se puede perder, aunque no queramos. Ahora tendremos que ganar a Olympiacos fuera y luego a seguir con el Manchester City en casa", agregó.

En su análisis, Courtois apuntó a varias faltas concedidas cerca de su área que sirvieron para que el Liverpool explotase una de sus grandes virtudes a balón parado hasta encontrar el gol. En su opinión, la que provocó la derrota, no fue falta.

"Si hacemos faltas algunas son innecesarias, otras veces hay que frenar un ataque peligroso. La del gol no era necesaria y creo que se tira al ver la pierna de Jude. Nos faltó que los pases fuesen limpios, mantener la posesión en campo contrario. Es donde tenemos que mejorar ante equipos buenos fuera de casa", manifestó.

"Es un estadio muy difícil donde puedes perder, hay que dar la cara, jugar mejor, pero son partidos que se deciden por detalles", sentenció.

Valverde hace auocrítica

Fede Valverde, capitán del Real Madrid en Anfield, reconoció que la derrota ante el Liverpool (1-0) en la cuarta jornada de la Liga de Campeones "es un golpe duro", y pidió al equipo reaccionar como hicieron tras ser goleados en el derbi del Metropolitano.

"Queríamos ganar, siempre es lindo hacerlo en Anfield, es algo único pero nos tocó perder y agradecemos a la gente que vino con este tiempo. Nos toca seguir mejorando, es un golpe duro porque veníamos de una racha de buenos partidos. Lo importante es salir adelante como hicimos tras caer ante el Atlético de Madrid", dijo.

"Veníamos a intentar ganar, sabemos que es un campo muy complicado en el que aprietan mucho pero tuvimos ocasiones, ellos también, y al final dejamos ir tres puntos por una jugada a balón parado en la que debemos marcar mejor", añadió en Movistar +.

Valverde, en Anfield / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Fede Valverde apuntó especialmente a los errores defensivos cometidos en acciones a balón parado, tras haber sido avisados por Xabi Alonso de que era uno de los puntos fuertes del Liverpool.

"Tuvieron tres o cuatro balones parados que han cabeceado y sabíamos que en el balón parado son muy fuertes. Lo teníamos que ser nosotros, defender mejor, con más actitud y con más ganas para no recibir gol", criticó.

"La primera parte tuvimos más dominado el partido, ellos tuvieron ocasiones pero nos sentíamos cómodos teniendo la pelota, moviéndola de un lado a otro. Nos faltó pisar más área rival, pendientes de frenar sus contras porque son muy rápidos. Hay que seguir mejorando", sentenció.