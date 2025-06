¿Courtois o Casillas? Cañizares zanja el eterno debate sobre el mejor portero del Real Madrid

Históricamente, el Real Madrid ha contado con algunos de los mejores jugadores del mundo entre sus filas. Desde Alfredo Di Stéfano hasta Cristiano Ronaldo, pasando por leyendas de la talla de Puskas, Zidane o Modric, son muchos los astros del fútbol mundial que han hecho carrera en el conjunto blanco.

Normalmente, la etiqueta de 'estrella' está reservada para los delanteros o jugadores de corte ofensivo, pero el Real Madrid también ha tenido a su servicio a los mejores porteros del mundo. El gran nivel bajo palos se ha hecho notar especialmente en las últimas décadas, de la mano de guardametas considerados por muchos como los mejores del momento.

Hasta hace no mucho, apenas había debate sobre quién había sido el mejor portero de la historia del Real Madrid. Iker Casillas se había ganado este reconocimiento por méritos propios, siendo clave en la conquista de 3 Champions y 5 Ligas entre otros muchos títulos.

Sin embargo, la irrupción de Thibaut Courtois en los últimos tiempos ha hecho tambalear el estatus de Casillas. Si bien es cierto que el belga no es producto de 'La Fábrica' ni ha defendido la portería blanca durante tantos años, su impacto ha sido tal que ha generado un debate que hasta ahora era impensable.

El guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois celebra tras parar el penalti lanzado por Bukayo Saka, del Arsenal, durante el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Arsenal juegan en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Chema Moya. (Real Madrid) / Chema Moya / EFE

Santi Cañizares, ex guardameta del Valencia y el Real Madrid, ha sido una de las últimas voces autorizadas en pronunciarse en este debate. Lejos de mostrarse diplomático o aportar una opinión neutra, el ahora tertuliano de la COPE dejó claro quién es, a su juicio, el mejor portero de la historia del conjunto blanco.

"No quiero desmerecer a Iker, por Dios, pero para mi Courtois es el portero más solvente que yo he visto. Pero no en el Real Madrid, en la historia del fútbol. Yo es que no he visto un portero más solvente que Courtois en las diferentes facetas del juego", zanjó Cañizares.

Después de emitir su valoración, Cañizares quiso romper una lanza a favor de Iker Casillas. "Iker ha jugado en el mejor momento de la selección española, y ha contribuido al mejor momento de la selección española ganando el campeonato del mundo y el campeonato de Europa. Tiene una trayectoria impecable que empieza a cobrar valor con el paso del tiempo.

Respecto a la comparación a nivel de impacto en los títulos conseguidos, Cañizares recuerda que "habrá que esperar a que Courtois acabe su trayectoria". Trayectoria que, por el momento, ha permitido a los blancos ganar 2 Champions y 4 Ligas entre otros trofeos.