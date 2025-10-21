Courtois carga contra Laporta y 'la mano blanca': "Tiene que decir eso por el caso Negreira"

Courtois se quedó a gusto en la rueda de prensa previa del partido de Champions ante la Juventus de Turín. El guardameta no se suele callar y siempre opina lo que piensa de todos los temas, aunque el primer palo se lo pegó al presidente del FC Barcelona.

Joan Laporta acusó muchos de estos arbitrajes que están sufriendo los culés a una 'mano blanca'. El belga no cree que los colegiados beneficien a su equipo, sino que todo lo contrario: "Creo que Laporta dice lo de la mano blanca porque lo tiene que decir por el caso Negreira. Nunca he notado que nos hayan favorecido, más bien lo contrario. Los árbitros son humanos, no siento que nos hayan beneficiado".

"El partido en Miami adultera la competición"

Otro tema polémico al que Courtois no tuvo miedo de entrar fue el partido en Miami entre Villarreal y Barça. El Real Madrid ha sido uno de los equipos que más se ha posicionado en contra de este duelo y su portero siguió la línea de los blancos: "Adultera la competición el partido de Miami. Es fácil hablar de la NBA o la NFL; se juegan muchos partidos y se ha votado por todos los equipos. Aquí es lo contrario, lo hace la Liga porque quiere; además, no cumple con el convenio de los jugadores. Debemos jugar en casa y fuera; no es lo mismo ir a Miami. El Villarreal en su casa es muy difícil".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, en una comparecencia / EFE

Tampoco le gustó la omisión de las protestas por parte de las televisiones y señaló un culpable: "No sé qué os sorprende de la censura. LaLiga lleva tiempo haciendo cosas así, contestaciones en redes públicas; no he visto a ningún presidente de una Liga hablar así. Ocultarlo es manipular y censurar".

"Vinicius ha aprendido a desquiciar a los rivales"

En el último duelo de los blancos, el gran protagonista fue Vinicius Jr. Sin ni siquiera chutar a puerta, el brasileño cambió el encuentro y provocó dos expulsiones a los jugadores del Getafe. Courtois defendió a su compañero: "Vinicius con 18 años, se burlaban de él. El otro día, desde el primer minuto estaban en su contra, le buscan desde el principio y al final desquició al rival. Tuvo muy buena respuesta. Se es muy injusto con él. No siempre es fácil que todo un estadio te busque y que los jugadores te den palos. Vini ha ido mejorando, algo que he visto siempre a Hazard hacer muy bien. Si Vinicius ha aprendido eso y desquicia a los rivales, es bueno. Diego Costa era el mejor en eso; en el Chelsea tenía a los defensas locos".

Vinicius fue protagonista en Getafe / Agencias

Courtois tampoco ve favorable la 'Ley Wenger' que se quiere implantar en el fútbol a partir del próximo Mundial 2026. El belga no la ve favorable al fútbol: "No sé si la ley Wenger es el cambio más necesario que necesita el futbol. Las pérdidas de tiempo son más importantes; a lo del fuera de juego, estoy de acuerdo en que estar 1 milímetro en fuera de juego no te beneficia. ¿Pero qué va a ser lo siguiente? No sé cómo van a hacer eso. Quizás algunos equipos meten la línea más adelantada, pero con esta ley defenderán más atrás y habrá menos goles".