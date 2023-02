Courtois: "Cantaban 'Vinicius hijo de...' y 'Vinicius muérete'; es lamentable"

El portero del Real Madrid se lamentó tras el partido contra Osasuna de los insultos hacia su compañero "No creo que haya pasado nada. Tuvieron un choque, una pisada de 'Vini', fue a presionar y no lo toca, se cae..."

El belga Thiaut Courtois, portero del Real Madrid, calificó de "lamentable" la actitud de parte del público que asistió al estadio de El Sadar que insultó a su compañero, el brasileño Vinicius júnior con gritos como "Vinicius hijo de..." y "Vinicius muérete".

"Hay un minuto de silencio y hay alguien que dice 'hijo de...' y es lamentable. Cantaban Vinicius muérete, es lamentable. Hay una afición bonita y anima, pero sin decir esas tonterías", dijo en DAZN.

"Vini ha hecho un buen partido, una pena que no haya marcado el gol. Hay que mirar a la gente, no a Vinicius. Ves a niños con su padres haciendo la peineta y eso es lamentable. Hay que mirar a los demás. Claro que Vini puede calentarse, pero es más lo de fuera", completó.

Además, comentó cómo vio él el encontronazo entre el brasileño Vinicius Junior y Moi Gómez, al final de la primera mitad, que acabó con tarjeta amarilla para ambos.

"No creo que haya pasado nada. Tuvieron un choque, una pisada de 'Vini', fue a presionar y no lo toca, se cae... No creo que se estuvieran encarando, como dijo el árbitro solo hablando", valoró.

Un Courtois que consideró que el haber logrado los tres puntos les da confianza de cara a la visita al Liverpool en octavos de final de la Liga de Campeones del próximo martes.

"Nosotros tenemos que seguir ganando los partidos. Aquí siempre es difícil, un partido intenso y es una buena victoria para encarar el partido en Liverpool. Hay que seguir apretando, queda mucho por delante", valoró.