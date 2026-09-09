Courtois se borra de la Nations pero no de la Eurocopa

Thibaut Courtois ha provocado un nuevo y polémico debate en torno a la selección de Bélgica. El portero del Real Madrid desveló en zona mixta que no piensa jugar la Nations League que se disputa en los próximos parones internacionales, lo que ha provocado todo tipo de críticas en su país.

Fue tras la sudada victoria frente al Inter de Milán este martes en la Champions, con una excelente actuación del meta bajo palos, cuando Courtois soltó la bomba: "He tomado la decisión de que no disputaré la Liga de Naciones con los Diablos Rojos".

Eso sí, el madridista, que tampoco acudiría a la Final Four del torneo, puso una excepción en declaraciones al medio belga 'Het Laatste Nieuws': "A menos que el seleccionador tenga problemas con las lesiones y me necesite, en ese caso podría ser convocado excepcionalmente".

Courtois: “España puede ganar a Francia y a cualquiera, lo está demostrando” / -

Acuerdo con van Bommel

Sea como sea, Courtois remarcó que su decisión fue consensuada con el técnico, Mark van Bommel, y que no supone un punto final a su periplo como internacional. No se retira de la selección. Simplemente desea tomarse un descanso, centrarse en el Real Madrid y regresar al combinado nacional para la disputa de la fase de clasificación para la Eurocopa 2028.

Y es ahí donde se ha generado el debate en Bélgica, donde ciertos sectores de la prensa consideran que Courtois se borra de un torneo menor para estar al 100% enfocado en su club pero espera regresar a tiempo para disputar la próxima Eurocopa en caso de que su selección se clasifique.

Thibaut Courtois, portero del Madrid / Europa Press

El guardameta del Real Madrid aclaró entonces que es consciente de que deberá ganarse de nuevo el puesto a su regreso. Así se lo hizo saber Van Bommel, que dará confianza ahora a Lammens, portero del United: "Si el portero que disputa la Liga de Naciones convence, Van Bommel podría seguir con él. Me dijo que no podría garantizarme la titularidad, pero quiero luchar por mi puesto. Quiero demostrar que vuelvo a ser el número uno".

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El parón internacional de Courtois llega tras la eliminación de Bélgica en el Mundial 2026 a manos de España, momento en el que el guardameta ya adelantó sus intenciones: “Me gustaría tomarme un descanso en la Nations League en vistas a mi futuro en la selección. Quizás volvería para la fase de clasificación de la Eurocopa, pero al final es una decisión que tiene que tomar la Federación. No sé si fue mi último partido".