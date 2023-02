Courtois y Benzema podrían forzar para jugar la final del Mundial de Clubes

El portero y el delantero se han quedado en Madrid, con Militao, pero si ganan la semifinal al Al Ahly, tienen opciones de jugar El meta tiene tocado el abductor izquierdo y el francés, una sobrecarga muscular, Ancelotti les espera pese a los riesgos de recaída

Courtois y Benzema son dos jugadores clave en los esquemas de Carlo Ancelotti. Las paradas del belga y los goles del francés han sido los lanzadores del equipo desde la llegada del italiano al banquillo blanco en su segunda etapa. La presencia de ambos apuntala al equipo aportando seguridad y jerarquía desde sus respectivas posiciones. Ambos están lesionados y no jugarán la semifinal del Mundial de Clubes, pero no se descarta que se sumen al equipo en caso de alcanzar la final. Militao, por su parte, lo tiene más complicado, pero tampoco se descarta que pueda llegar, aunque su presencia no es tan vital como la de sus dos compañeros.

La expedición madridista se encuentra desde ayer en Rabat, donde hoy hará el último entrenamiento en el estadio Moulay Abdellah, escenario de la semifinal de mañana. Además de las bajas de Mendy, Lucas Vázquez y Hazard, faltan Militao, Courtois y Benzema. El belga se lesionó en el calentamiento del encuentro ante el Mallorca, y el brasileño y francés lo hicieron tres días antes contra el Valencia. Las pruebas médicas descartaron lesiones preocupantes, pero se han quedado en Madrid para seguir sus respectivos procesos de recuperación.

EMPUJÓN ANÍMICO Y JERÁRQUICO

Courtois sufre un pequeño problema en el abductor izquierdo, Benzema arrastra una sobrecarga muscular en el cuádriceps de su pierna derecha, y Militao tiene una leve lesión en el aductor de su pierna derecha. Pequeños problemas musculares sin demasiada importancia, aunque lo suficiente como para que Ancelotti les haya dejado en Madrid para que aceleren en su recuperación con el objetivo de que se mejoren para llamarlos a filas en caso de ganar mañana al campeón egipcio y jugar la final del sábado.

La presencia del Balón de Oro y del guante de Oro de la temporada pasada en Rabat sería un empujón anímico para sus compañeros, como la de Militao, en caso de poder incorporarse a la expedición para jugarse el tercer titulo de la temporada. Ambos están viviendo un curso repleto de problemas físicos que merman las opciones de los suyos cuando no están. Ancelotti sabe que si juegan se arriesga a que tengan recaídas cuando queda mucha temporada por delante, por lo que serán los protagonistas los que decidan si están o no en condiciones de jugar.