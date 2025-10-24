Courtois acecha el reinado de Casillas

Courtois ha alzado el vuelo. Tras una temporada dubitativa, marcada por las lesiones, el guardameta belga ha vuelto a dejar paradas salvadoras contra el Getafe y la Juventus, encuentro en el que cumplió 300 partidos con la camiseta blanca. Sus intervenciones han dado dos victorias a su equipo, pero también han avivado el debate de quién es el mejor portero de la historia del Real Madrid.

El belga, que llegó en 2018 procedente del Chelsea, ha evitado 52 goles desde que defiende la portería del club blanco, el que más tantos ha impedido en las cinco grandes ligas en los últimos siete años. En ese lapso de tiempo, Courtois ha recibido 292 goles en 300 partidos, en los que ha dejado la portería a cero en 119 ocasiones.

En su estancia en el Real Madrid ha conquistado 14 títulos: dos Champions, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España, además de tres trofeos Zamora, dos veces escogido en el mejor once de la FIFA y un título Yashin al mejor portero del mundo. Para el recuerdo de los madridistas quedará la final de Champions 2022 en París contra el Liverpool, cuando Courtois realizó nueve paradas para culminar una de las mejores actuaciones históricas de un portero.

La web oficial del Madrid lo tiene claro

Por su parte, Casillas, que para la web oficial del club blanco es "el mejor guardameta de la historia del Real Madrid y del fútbol español", también dio una Champions a los merengues con sus paradas, cuando realizó tres intervenciones para evitar la prórroga en la final de 2002 contra el Bayer Leverkusen, en un encuentro que salió desde el banquillo para sustituir al lesionado César.

El portero de Móstoles recibió 751 goles en contra en sus 725 participaciones con el Real Madrid, en las que dejó la portería a cero en 264 ocasiones. En sus vitrinas defendiendo la portería blanca relucen 19 títulos: tres Champions, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, cinco Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España, además de un trofeo Zamora, cinco veces escogido en el mejor once de la FIFA y cinco veces seleccionado como mejor portero del mundo por la IFFHS.

Algunos exjugadores del Real Madrid, como Pedja Mijatovic se han decantado por el belga, pese a que su trayectoria todavía no ha terminado. "Con todo mi respeto a Casillas, Courtois es el mejor portero que ha tenido el Madrid", desveló el montenegrino en la 'Cadena SER'. Por su parte, el actual entrenador del club, Xabi Alonso, sigue poniendo en un peldaño por encima a su antiguo compañero. "Comparar es complicado, porque compartí muchas experiencias con Iker. Ahora tengo a Thibaut, pero Iker es Iker", explicó el técnico tolosarra en la rueda de prensa previa al partido contra la Juve.

Courtois aún no ha dicho su última palabra y está con la ambición de demostrar a su entrenador que él es el mejor portero de la historia del club. "Hará falta ganar algunas cosas con él para que cambie de opinión", señaló el guardameta. Si su palmarés sigue aumentando y sus paradas vuelven a dar títulos al Real Madrid, el belga acechará seriamente el trono de Casillas en el Bernabéu.